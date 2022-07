Het F1-seizoen 2021 zal altijd herinnerd worden als hét gevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Meermaals kwam het duo met elkaar in aanraking op de baan en de seizoensfinale in Abu Dhabi staat bij iedere F1-kijker voor eeuwig in het geheugen gegrift. Jenson Button is al een aantal jaren niet meer actief als F1-coureur, maar is nog geregeld op het circuit te vinden voor zijn werk als commentator bij Sky Sports en zijn werkzaamheden als ambassadeur voor Williams. De F1-kampioen van 2009 was van 2010 tot en met 2012 teamgenoot van Hamilton en weet al te goed hoe de Brit te werk gaat en kent zijn manier van rijden. Button denkt wel dat Verstappen met zijn acties ervoor heeft gezorgd dat de Mercedes-coureur zijn rijstijl moest aanpassen.

"Ik denk dat Lewis schrok en zich ervan bewust werd hoe agressief Max kan zijn". aldus de oud-F1-coureur tegen WTF1. "Max maakt geregeld inhaalacties die je gewoon niet verwacht en waarbij je denkt: 'Oh, hij wacht vast op de DRS-zone om me in te halen'. Vervolgens zet hij hem er daarvoor al naast. Dat liet Lewis schrikken. Ik snap dat dit een verrassing voor hem was. Hij moest vervolgens z'n rijstijl aanpassen en agressiever worden, dat was ook ontzettend indrukwekkend om te zien."

Gaat Verstappen anders om met Leclerc?

De intense strijd in 2022 gaat tussen Verstappen en Ferrari-coureur Charles Leclerc. Dat tweetal is elkaar ook al geregeld tegengekomen op het circuit, maar tot een crash is het tot dusver niet gekomen. Het grote verschil volgens Button is dat beide heren elkaar al kennen uit het karten. Behandelt Verstappen Leclerc anders dan Hamilton? "Ik denk dat Charles gewoon aan de kant gaat", vervolgt de voormalig coureur van onder meer Williams, Renault, Honda en Brawn GP. "Hij heeft goed door dat Max er dicht op zit en iets gaat proberen. Hij denkt dan vast: "Goed, ik weet dat hij iets gaat doen. Ik ga alvast maar naar rechts en positioneer de auto op een dusdanige manier dat ik een goede exit heb." Button stelt dat Verstappen in de afgelopen seizoenen een hoop prachtige inhaalacties heeft laten zien. "Het is indrukwekkend om te zien hoe bewust hij is van zijn omgeving. Ik denk dat geen enkele andere coureur dat zo heeft, dat maakt het ook tricky om tegen hem te racen."

Zelfs streed Button van 2015 tot en met 2017 tegen Verstappen. "Toen ik nog racete zag ik acties in de eerste bocht, waarbij ik dacht: 'Hij gaat die vent raken'. Dat gebeurde vervolgens net niet. Dat komt omdat hij zo bewust is van zijn omgeving. De controle die hij over de auto heeft is zo goed, daarom veroorzaakt hij ook niet snel een ongeluk. Het wordt pas anders als de rollen zijn omgedraaid en zo'n situatie in iemand anders handen ligt. Zij verwachten niet dat hij de auto er op een bepaalde plek naast zet. Het is een lastige vent om tegen te racen. Ik had vorig jaar in veel situaties echt te doen met Lewis. Hij heeft er wel veel van geleerd. Het is een zevenvoudig wereldkampioen, maar hij leert nog steeds. Wat mij betreft heeft Lewis zijn rijstijl perfect op Max' acties aangepast."