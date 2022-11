Terwijl Max Verstappen de wereldtitel van 2022 al binnen heeft, strijdt teamgenoot Sergio Perez nog om de tweede plek in het kampioenschap. In een poging om de Mexicaan meer punten te laten scoren tijdens de GP van Brazilië, gaf Red Bull Racing Verstappen de opdracht om zich in de slotfase van de race terug te laten zakken tot achter zijn teamgenoot. De Nederlander besloot die teamorder echter te negeren, tot onvrede van Perez. Hij liet via de boordradio al optekenen dat Verstappen zijn ware aard liet zien door de opdracht te negeren, terwijl de wereldkampioen juist liet weten zijn redenen te hebben om Perez niet voorbij te laten.

Die teksten kwamen voor Jenson Button als een verrassing, al vond hij vooral het antwoord van Perez opvallend. "De opmerking van Checo verbaasde mij meer. 'Het laat zien wie hij echt is', ik hou ervan", vertelde de wereldkampioen van 2009 in Any Driven Monday. Hij concludeerde ook dat de ontstane situatie vooral voor Verstappen niet ideaal is. "Het is lastig, want we horen slechts één kant van het verhaal, we horen niet wat zijn redenen zijn. Het komt niet goed over. Als je zegt 'ik laat hem niet voorbij, want ik heb mijn redenen' en je vervolgens geen redenen geeft, denken wij dat Max egoïstisch is en niet aan zijn team of teamgenoot denkt."

De beeldvorming had echter compleet anders kunnen zijn als Verstappen had besloten om Perez wél voorbij te laten. "Max had hier zo goed uit kunnen komen als wereldkampioen die zijn teamgenoot voorbij laat, zodat hij voor P2 in het kampioenschap kan vechten", aldus Button. "Je moet je afvragen waarom Red Bull dit aan Max vraagt tijdens de race, als ze dit zoals Max zei vooraf al besproken hadden? Het lijkt alsof ze dit als team voor het raceweekend niet echt goed besproken hebben en dat lijkt een groter probleem. Het lijkt dat Red Bull zich in deze situatie heeft geplaatst waarin het duidelijk negatieve marketing is. Het is heel zonde, want het had het perfecte einde van de race kunnen zijn. De fout in het eerste deel van de race met Lewis was iets wat we niet wilden zien, maar het was geweldig geweest als hij had gezegd 'kom maar Checo, hier heb je wat punten en nu sta je tweede in het kampioenschap'. Dat is echter niet het verhaal wat we nu hebben."

