"Het is een feit dat Red Bull nog wat tekort komt op Mercedes. Als er geen gekke dingen gebeuren, alles normaal verloopt en er geen straffen worden uitgedeeld, dan heeft Mercedes de beste kansen. Dat is iets waar we reëel in moeten zijn", aldus Lammers tegenover Motorsport.com. "Maar we kennen Max natuurlijk als iemand die van tijd tot tijd het onmogelijke mogelijk maakt. Zo'n weekend heeft hij nodig, maar het gaat verschrikkelijk moeilijk worden."

Met allebei 369,5 punten op zak reizen Max Verstappen en Lewis Hamilton richting de seizoensfinale in Abu Dhabi. Voor beide heren geldt dat een zege op het Yas Marina Circuit voldoende is om als eindoverwinnaar gekroond te worden. Lammers merkt op dat de Nederlander een voordeel heeft gezien het aantal overwinningen van de Red Bull-coureur. Die stand is 9-8 ten opzichte van titelrivaal Hamilton. "De situatie is natuurlijk wel zo dat alleen een overwinning het kampioenschap oplevert", vervolgt de sportief directeur van de Grand Prix van Zandvoort. "Er is een uitzondering. Mochten ze er samen afgaan, dan wint Max. Hij heeft dus twee mogelijkheden om te winnen en Lewis maar eentje."

Nog nooit heeft een Nederlandse Formule 1-coureur gestreden om de wereldtitel. Het is dus ook voor Verstappen de eerste keer in zijn F1-loopbaan dat hij dit meemaakt. Op de vraag hoe Lammers denkt dat de 24-jarige coureur het laatste weekend ingaat, antwoordt hij: "Max doet gewoon wat hij vanaf zijn vijfde al doet. Die gaat ervoor. Hij denkt niet nu pas 'ik ga nu op mijn hardste rijden.' We hebben natuurlijk allemaal de kwalificatieronde in Jeddah [in Saudi-Arabië] gezien, daar hield hij niets over. Maar misschien krijgen we wel de gekke situatie dat ineens [Sergio] Perez het licht heeft gezien. Straks staat die ineens op pole-position. Er kunnen dus heel gekke dingen gebeuren. In principe zou je verwachten dat Hamilton op pole staat en Max tweede. Maar als het materiaal [van Mercedes] duidelijk sterker is dan dat van de Red Bulls, dan gaan we natuurlijk Hamilton en Bottas op de eerste twee plaatsen zien. In de kwalificatie is Bottas dit jaar sowieso ongelofelijk sterk geweest."

Vorig seizoen zegevierde Verstappen in Abu Dhabi. Hij greep daar zowel de pole-position als de overwinning. Afgelopen jaar is aan het Yas Marina Circuit hard gewerkt en dus ziet de lay-out er anders uit dan we gewend zijn. Lammers heeft geen idee of dit invloed heeft op hoe sterk Red Bull nu kan zijn. "Dat hangt van veel factoren af. Er zijn twee langere bochten bijgekomen, die snel genoeg zijn om aerodynamica belangrijk te maken. Ze zijn echter ook langzaam genoeg om ook de mechanische grip een rol te laten spelen. Dus het hangt af van wie de beste verhouding vindt tussen die twee. Uiteraard is ook de kracht van de motor belangrijk. De teams zullen zelf nauwelijks in staat zijn in te schatten in wiens voordeel het is. We moeten echt afwachten hoe het weekend gaat verlopen. Verstappen is in ieder geval niet kansloos."

Als groot Formule 1-fan geniet de 65-jarige oud-coureur ontzettend van de wedstrijden die Verstappen laat zien. "Max is voor mij persoonlijk allang de wereldkampioen, maar ik ben natuurlijk een van die zeventien miljoen mensen. Ik vind het, met wat ik weet van de sport en wat ik heb meegemaakt, prachtig om te zien wat hij doet. Ook al wordt hij nooit kampioen, dan nog vind ik hem de beste die ik ooit gezien heb", aldus Lammers, die ook veel bewondering en respect heeft voor de strijdlust van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. "Hij is ook absoluut een heel bijzondere rijder. De meter van van de weegschaal slaat bij mij door richting Max, maar Lewis zit daar heel dicht achter. Het is razendknap wat hij toch allemaal weer laat zien. Max is voor mij de kampioen omdat hij het allemaal in zijn eentje heeft moeten doen. Kijk hoe Bottas zich door het jaar heen gemanifesteerd heeft. Als er een wedstrijd meer was geweest waar Max won en Sergio tweede werd, dan was Max nu allang kampioen. Als Max het kampioenschap niet haalt, dan komt dat voornamelijk omdat hij alleen heeft moeten doen. Laten we er vooral van genieten, want het zijn bijzondere tijden."

Het is voor het eerst sinds 2016 dat de Britse coureur tot en met de laatste Grand Prix tegenstand krijgt in het kampioenschap. Voormalig teamgenoot Nico Rosberg was de laatste rijder die Hamilton het vuur na aan de schenen kon leggen. Lammers denkt daarom ook dat de Mercedes-coureur hier weer met volle teugen van geniet. "Lewis moet er nu weer heel hard voor werken en ik denk dat hij erg blij is met hoe Max het hem moeilijk maakt. Het zijn typisch van die rijders die na hun carrière de beste vrienden worden."

