Dit gaat er veranderen aan het Abu Dhabi F1-circuit

Na een slaapverwekkende seizoensfinale in 2020 vond de directie van het Yas Marina Circuit het tijd om de lay-out van het circuit aan te pakken. Deze zomer wordt er al begonnen aan de verbouwing van het circuit zodat de veranderingen voor de race in december afgerond zijn.

Bij de aanpassingen van het circuit ligt de focus op drie belangrijke zaken:

De chicane voor de hairpin wordt verwijderd. Ook zal het circuit hier breder gemaakt worden zodat het mogelijk is om meerdere lijnen te rijden. Op deze manier moet het makkelijker worden om in te halen.

Aan het eind van het tweede rechte stuk wordt het smalle en langzame gedeelte van het circuit compleet aangepast. Deze langzame sectie komt te vervallen en vervangen door een snellere en brede bocht met banking.

Tot slot wordt de hotelsectie aangepakt. De bochten in die sectie worden minder scherp waardoor de sectie sneller en vloeiender gaat worden.

Saif Al Noaimi, CEO van Abu Dhabi F1, hoopt dat er beter ingehaald kan worden. “We hebben geluisterd naar de toeschouwers en fans, we hebben geluisterd naar de teams en coureurs. We hebben deze aanpassingen gedaan om meer inhaalmogelijkheden te creëren zodat de races spannender worden.”

F1-baas Stefano Domenicali verwacht dat de show verbeterd gaat worden als gevolg van de aanpassingen: “Dit is tot nu toe een geweldig seizoen geweest, we kijken uit naar de aanpassingen aan het circuit. We geven coureurs daarmee zeker kans om er een mooie show van te maken.”