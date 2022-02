Plooij: Lange radiostilte Hamilton paste niet bij hoe we hem kennen

Na de slotrace van het Formule 1-seizoen 2021 in Abu Dhabi bleef het bijna twee maanden stil rond Lewis Hamilton. Op zijn social media-kanalen liet hij niets van zich horen en verder bleef het ook stil rond zijn persoon. Een uitspraak van Mercedes-teambaas Toto Wolff zorgde vervolgens voor twijfels over de toekomst van de in januari 37 jaar geworden Brit. Zou Hamilton zijn F1-carrière nog wel willen voortzetten na de voor hem zeer teleurstellende eindfase van de race in Abu Dhabi, waar Max Verstappen zijn eerste wereldtitel in de wacht sleepte?

Het antwoord op die vraag kwam op dinsdag 8 februari een antwoord, want Mercedes meldde na een vraag van Motorsport.com dat Hamilton op de fabriek van het team is begonnen aan zijn voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Voor Jack Plooij komt dat niet als een verrassing. Nog voordat de zevenvoudig wereldkampioen op 5 februari voor het eerst weer een bericht plaatste op social media, liet de F1-pitreporter aan Motorsport.com weten dat hij verwachtte dat Hamilton in 2022 gewoon aan de start zou verschijnen. Diens radiostilte vond Plooij echter wel opmerkelijk. “Het past niet helemaal bij het beeld dat wij van Lewis Hamilton hadden omdat hij altijd wel erg aanwezig was op social media, maar hij heeft er nu voor gekozen om dat niet te doen.”

Wat doet Mercedes met uitkomsten FIA-onderzoek?

In de afgelopen maanden kwamen er geregeld geruchten naar buiten over de toekomst van Hamilton. Een daarvan was dat hij een beslissing over zijn plannen zou laten afhangen van de bevindingen in het onderzoek naar de gang van zaken tijdens de slotfase van de seizoensfinale in Abu Dhabi. Die theorie kan de prullenbak in nu Hamilton zich voorbereidt op de start van de nieuwe F1-jaargang, maar Plooij sluit niet uit dat Mercedes wél consequenties verbindt aan de resultaten van het onderzoek. Toch vindt hij een vertrek van Mercedes om meerdere redenen niet voor de hand liggen.

Lewis Hamilton laat zijn toekomst niet afhangen van het FIA-onderzoek, maar doet Mercedes dat wel? Foto: Erik Junius

“Ze kunnen iedere dag uitstappen, maar dat gaan ze niet doen. Dat geloof ik niet. Ze zijn zo succesvol geweest, ze hebben zichzelf als automerk zo goed neergezet in de Formule 1 en dan krijgen ze een keer het deksel op de neus. Een heel groot merk gaat niet naar aanleiding van één zo’n moment dat slecht uitkomt voor het bedrijf de stekker eruit trekken, dat geloof ik niet”, legt Plooij uit. Het reeds aangekondigde vertrek uit de Formule E speelt daarin ook een rol. “Zij hebben denk ik eerder al heel bewust een keuze gemaakt om in de Formule 1 verder te gaan. En als zo’n beslissing eenmaal genomen is, ga je dat toch niet vanwege een actie, een race of een race-uitslag veranderen? Dat geloof ik niet. Het is allemaal druk, druk uitoefenen op de FIA en de FOM om te proberen de regels naar hun hand te zetten. Dat zijn ze aan het doen.”

Jacht op achtste titel en interne strijd bij Mercedes

Op de bevindingen van het onderzoek is het voorlopig nog even wachten. Pas na de wintertest in Bahrein wordt verwacht dat de FIA de resultaten naar buiten brengt. Op dat moment heeft Hamilton de voorbereidingen op het nieuwe F1-seizoen alweer afgerond en aan de motivatie gaat het volgens Plooij niet liggen bij de coureur uit Stevenage. “Ik ben ervan overtuigd dat hij in de komende jaren nog een keer wil laten zien dat hij qua wereldtitels beter is dan ene meneer Schumacher”, zegt hij daarover. De eerste kans krijgt Hamilton natuurlijk in 2022, maar de pitreporter van Ziggo Sport weet dat de kaarten door het fors gewijzigde technische reglement ook anders geschud kunnen zijn.

“Het zou natuurlijk kunnen dat het nog niet meteen volgend jaar al gebeurt omdat ze het misschien, wellicht nog niet helemaal goed hebben met de ontwikkeling van de nieuwe auto. Maar Mercedes kennende, komen ze daar heus wel weer overheen”, vervolgt Plooij. “De grootste desillusie van Lewis zou misschien geweest kunnen zijn dat hij mogelijk niet één, maar nog twee, drie of vier jaar door moet. Dat is voor hem misschien wel een zware overweging geweest, want nog vier jaar doorgaan? Dat zal waarschijnlijk zijn twijfel geweest zijn. Wellicht dat hij het nu jaar voor jaar gaat bekijken. En wat gaat George Russell naast hem doen? Daar moet hij natuurlijk ook nog even over nadenken.”

Want vast staat dat Hamilton in 2022 aan de slag gaat met een nieuwe teamgenoot naast zich. In de loop van 2021 werd al aangekondigd dat Valtteri Bottas zijn loopbaan vervolgt bij Alfa Romeo, waarmee een plekje vrij is gekomen voor George Russell. De jonge Brit, in 2017 en 2018 kampioen in respectievelijk de GP3 en Formule 2, staat te boek als toekomstige kampioenschapskandidaat en dat kan volgens Plooij bij Mercedes een mooie interne strijd opleveren in het aankomende seizoen. “Russell is een tough cookie, die gaat hij niet zomaar even aan snot rijden. En ik denk ook niet dat hij de deur wagenwijd gaat openzetten voor Hamilton, zoals Valtteri Bottas regelmatig deed. Dat wordt nog wel mooi in dat team hoor.”