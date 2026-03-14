Hadjar over Antonelli: "Overenthousiast terwijl hij een raket van een auto heeft"
Isack Hadjar is niet te spreken over Andrea Kimi Antonelli na hun incident in de sprintrace in Shanghai. De Fransman vindt dat de Mercedes-coureur onnodig agressief was.
Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
De eerste WK-punten van Isack Hadjar voor Red Bull Racing laten nog even op zich wachten. De coureur uit Parijs begon als tiende aan de sprintrace in Shanghai en finishte als vijftiende na een botsing met Andrea Kimi Antonelli in de eerste ronde van de wedstrijd, waarbij de RB22 schade opliep. Dit terwijl Hadjar met de zachte band juist had ingezet op een sterke openingsfase. Het incident werd vrijwel meteen onderzocht door de stewards, die Antonelli een tijdstraf van tien seconden gaven.
"We wilden begrijpen hoe de zachte banden zich zouden gedragen, maar met een compleet vernielde vloer konden we dat werk niet goed doen", vertelde Hadjar na afloop aan Canal+. "Ik begrijp niet waarom hij zo overenthousiast is als hij een raket van een auto heeft en toch wel weer naar voren komt… Maar goed, dit soort dingen gebeuren."
De stewards lieten in een verklaring weten dat Antonelli "volledig verantwoordelijk" was voor de botsing. "Auto 6 probeerde auto 12 buitenom in te halen bij bocht 6", schrijven de stewards. "De vooras van auto 6 bevond zich vóór die van auto 12 vóór het aansnijden van de apex. Volgens de richtlijnen voor het rijden had auto 6 daarmee recht op ruimte aan de binnenkant."
"Uit het onderzochte bewijsmateriaal bleek dat auto 12 bij het insturen een achterwiel blokkeerde en vervolgens onderstuurde richting de zijkant van auto 6. Daardoor werd auto 6 buiten de baan geduwd en verloor die een positie aan auto 12. De stewards concluderen dat de coureur van auto 12 volledig verantwoordelijk was voor de botsing en leggen hem de daarvoor voorgeschreven straf op."
Gevraagd naar de rest van het weekend op het Shanghai International Circuit klonk Hadjar weinig optimistisch. "Er zijn dingen die we moeten veranderen, maar we verwachten niet dat we daardoor ineens een seconde zullen vinden. We hebben nog een lange weg te gaan."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties