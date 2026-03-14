Hoe 'heel angstig moment' Leclerc kans op F1-sprintzege China kostte

Charles Leclerc eindigde als tweede in de sprintrace in Shanghai achter de kampioenschapsleider. Hij was als vierde gestart, maar wist tijdens de race Lando Norris en teamgenoot Lewis Hamilton te passeren.

Na de safety car vanwege de gestrande Audi van Nico Hülkenberg kreeg Leclerc George Russell weer in het vizier bij de herstart in ronde 17. In de laatste sector kreeg hij echter last van overstuur, waardoor de Mercedes-coureur een voorsprong van ongeveer één seconde had toen de sprint hervat werd.

Gevraagd naar het moment door Motorsport.com, legt Leclerc uit: "Dat was een heel angstig moment. Ik dacht echt dat het voorbij was. Ik zag dat George een kleine snap had en dacht: 'Oké, dat is een kans voor mij om heel dicht bij hem te zitten bij de herstart en hopelijk de leiding te nemen.'"

"Ik was er dus vrij zeker van dat ik achter grip zou hebben, maar toen ik op het gas ging verloor ik de auto compleet – tien keer erger dan de snap die George voor me had. Ik verloor hem bijna helemaal. Ja, dat was zo'n moment waarop je absoluut geen extra overstuur wil, want anders kun je de auto niet meer opvangen."

"Ik stuurde volledig tegen en gelukkig kon ik hem nog opvangen. Daarna gebeurde hetzelfde in de laatste bocht, waar George ook wat grip verloor. Ik dacht: 'Oké, weer een kans om dichterbij te komen', maar toen had ik opnieuw hetzelfde moment. Dus er was gewoon heel weinig grip in die eerste twee bochten met de banden na de safety car."

Mercedes houdt rekening met dreiging Ferrari

De overwinning vanaf pole betekende een perfecte seizoensstart voor Russell, die ook al de seizoensopener in Melbourne had gewonnen. Mercedes staat echter duidelijk onder druk van Ferrari. Hoewel de Brit dit jaar beide kwalificatiesessies domineerde met een Mercedes één-twee samen met Andrea Kimi Antonelli – die de sprint als vijfde eindigde na een slechte start en een tijdstraf van tien seconden voor een botsing met Red Bull-coureur Isack Hadjar – heeft Ferrari in de races het gat verkleind.

Zo was er in Melbourne bijvoorbeeld al vroeg een gevecht tussen Russell en Leclerc, die uiteindelijk als derde finishte, mede doordat Ferrari tijdens een virtuele safety car niet naar binnen kwam voor een pitstop.

Toen hem werd gevraagd of Ferrari een bedreiging kan vormen in de Grand Prix van China op zondag, zei Russell: Ja, absoluut. We zijn een beetje verrast door onze kracht in de kwalificatie en misschien ook door hun gebrek aan snelheid vergeleken met wat we hadden verwacht. Maar qua racesnelheid lijkt het heel dicht bij elkaar te liggen."

"Dat zagen we vorige week al en ik zei het ook in Melbourne: ik denk dat als zij dezelfde strategie hadden gehad als ik, ik er niet van overtuigd ben dat we de race hadden gewonnen. Ook vandaag was het echt een gevecht tussen ons. In de laatste drie ronden moest ik flink pushen en Charles finishte op slechts 0,7 seconde achter me, terwijl er nog een ronde te gaan was. Het zou echt een strijd zijn geworden. Dus ja, we moeten blijven pushen – het is zeker geen makkelijke opgave", aldus Russell.