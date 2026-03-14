Formule 1 GP van China

Russell na duel met Hamilton: "Hij verraste me in openingsfase"

George Russell moest in de sprintrace in China direct vol aan de bak door Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur erkent dat hij in de openingsfase werd verrast door zijn voormalige teamgenoot.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell heeft in Shanghai de eerste sprintrace met de nieuwe generatie Formule 1-auto's gewonnen, maar de Mercedes-coureur kreeg die zege zeker niet cadeau. In de openingsfase was er een stevig gevecht met Lewis Hamilton, die hem na een sterke start direct onder druk zette – en zelfs voorbijging.

Volgens Russell kwam de aanval van zijn voormalige teamgenoot enigszins onverwacht. "Lewis deed het echt geweldig in de openingsfase", blikte de Mercedes-coureur na afloop terug. "Ik zag zijn actie op Lando in bocht één en twee in mijn spiegels. Daarna stond er veel tegenwind bij bocht zeven en acht en daar profiteerde hij van, waardoor hij me eigenlijk een beetje verraste."

De eerste ronden draaiden volgens Russell vooral om strategisch energiemanagement. Met de nieuwe generatie F1-auto's zijn er volgens hem meer mogelijkheden om elkaar aan te vallen, maar tegelijkertijd is het moeilijker geworden om een gat te slaan. "Volgens mij hadden we verschillende deployment-strategieën. Ik was sneller op het lange rechte stuk achterop het circuit, terwijl hij weer sneller was richting bocht één. Daardoor was het lastig om echt weg te rijden."

Daarbij speelde ook de lange eerste bocht in Shanghai een belangrijke rol. Die legt veel druk op de linker voorband, waardoor coureurs voorzichtig moeten zijn met hoe hard ze pushen. "Die eerste bocht is zo lang dat als je daar één keer te hard pusht, je die band meteen kunt slopen", zei Russell. "Je bent dus constant met al die verschillende factoren tegelijk bezig. Maar ik heb echt genoten van de race."

Hamilton bevestigde na afloop dat hij in de openingsfase alles probeerde om Russell onder druk te zetten, ondanks dat Ferrari vooraf rekening hield met een mindere racesnelheid ten opzichte van Mercedes. "We gingen de race in met de wetenschap dat zij een behoorlijk voordeel hadden in pure racesnelheid", aldus Hamilton. "Dus ik wist dat hij me op een gegeven moment zou passeren. Ik probeerde hem gewoon zo lang mogelijk achter me te houden." Die aanpak had echter ook gevolgen voor zijn banden. "Ik moest heel hard pushen en daardoor ging mijn linker voorband eraan", zei de zevenvoudig wereldkampioen.

Geen 'walk in the park' voor Mercedes

Russell slaagde er in de vijfde ronde in om de leiding definitief in handen te nemen en de sprintrace te winnen, al bedroeg het verschil met Charles Leclerc in de andere Ferrari aan de finish slechts zeven tienden. Volgens de Mercedes-coureur laat dat zien dat het gevecht met Ferrari dit weekend nog lang niet beslist is.

"We zijn eerlijk gezegd een beetje verrast door onze snelheid in de kwalificatie, en misschien ook wel door het gebrek aan tempo bij hen ten opzichte van wat we hadden verwacht", aldus Russell. "Maar qua racesnelheid lijken we erg dicht bij elkaar te zitten. En dat zagen we vorige week ook al. Ik zei in Melbourne al: als zij dezelfde strategie hadden gehad als wij, weet ik niet of we die race wel hadden gewonnen. En vandaag zagen we opnieuw een echt gevecht tussen ons."

"Ik moest in de laatste drie ronden flink pushen en Charles finishte uiteindelijk maar zeven tienden achter me. Met nog één ronde extra was het waarschijnlijk een gevecht geworden. Dus we moeten gewoon hard blijven werken, want het wordt zeker geen walk in the park."

