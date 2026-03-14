Max Verstappen verklaart dramatische start F1-sprint China
Max Verstappen kende een tegenvallende en uiteindelijk puntloze sprintrace in China, mede door een dramatische start waarbij hij terugviel tot de achterhoede.
Foto door: Lars Baron / Getty Images
Na een moeizame sprintkwalificatie moest Max Verstappen van de achtste plaats aan de sprintrace op het Shanghai International Circuit beginnen. De Red Bull-coureur had echter een dramatische start: de RB22 kwam amper van zijn plek en de ene na de andere coureur vloog hem voorbij.
Verstappen viel uiteindelijk terug tot de twintigste plaats, nog net vlak voor Sergio Pérez en de uit de pitstraat gestarte Alexander Albon. Gevraagd naar de oorzaak van de slechte start, antwoordt Verstappen in gesprek met Viaplay: "Geen vermogen. Ik denk hetzelfde [probleem] als wat Lawson had in Australië." Daar viel Liam Lawson hard terug bij de start en kon Franco Colapinto de langzaam rijdende Racing Bulls VCARB 03 nipt ontwijken.
Voor Verstappen leek het dan ook een onmogelijke taak om er alsnog punten uit te slepen, wetende dat alleen de top-acht punten krijgt in een sprintrace. Hij wist wel te profiteren van de hectiek van de openingsronde en was zo al snel weer richting de top-vijftien gereden, maar zat vervolgens lang achter de Audi van Gabriel Bortoleto vast in gevecht om de dertiende plaats.
In ronde 12 van 19 sloeg Verstappen eindelijk toe en wist hij niet alleen Bortoleto, maar ook nog Haas-coureur Esteban Ocon in te halen op weg naar bocht 1. Door de safety car vanwege de gestrande Nico Hülkenberg viel Verstappen terug tot de veertiende plaats na een pitstop, maar opnieuw baande hij zich een weg naar voren. Die inhaalrace stokte bij de negende plaats, waardoor hij net niet het laatste punt wist te pakken.
Max Verstappen kende een moeizame sprint na zijn dramatisch verlopen start.
Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
In zijn analyse van de sprintrace was Verstappen dan ook duidelijk over de rest van de race na de slechte start: "Helemaal ruk, daar hoef je het niet over te hebben. Gewoon geen balans, geen grip, banden naar de kloten..."
Een lichtpunt voor Verstappen en Red Bull Racing is dat er na de sprintrace weer aan de afstelling van de auto gesleuteld mag worden. Zo kan er dus op basis van de data van de sprintkwalificatie en sprintrace besloten worden om de afstelling over een andere boeg te gooien. "Ja, we gaan wel wat proberen", besluit Verstappen, vooruitblikkend op de kwalificatie.
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Hadjar over Antonelli: "Overenthousiast terwijl hij een raket van een auto heeft"
Hoe 'heel angstig moment' Leclerc kans op F1-sprintzege China kostte
Foto's: De zaterdag van de F1 Grand Prix van China in beeld
Russell na duel met Hamilton: "Hij verraste me in openingsfase"
Russell wint hectische F1-sprintrace in China, Max Verstappen buiten de punten
Mekies reageert op Max Verstappen: "Groot verschil verrast ons niet"
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?
Max Verstappen na P8 in sprintkwalificatie: "In de bochten gaat het compleet mis"
Russell pakt pole voor sprintrace GP China, Max Verstappen achtste
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties