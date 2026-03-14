Max Verstappen verklaart dramatische start F1-sprint China

Na een moeizame sprintkwalificatie moest Max Verstappen van de achtste plaats aan de sprintrace op het Shanghai International Circuit beginnen. De Red Bull-coureur had echter een dramatische start: de RB22 kwam amper van zijn plek en de ene na de andere coureur vloog hem voorbij.

Verstappen viel uiteindelijk terug tot de twintigste plaats, nog net vlak voor Sergio Pérez en de uit de pitstraat gestarte Alexander Albon. Gevraagd naar de oorzaak van de slechte start, antwoordt Verstappen in gesprek met Viaplay: "Geen vermogen. Ik denk hetzelfde [probleem] als wat Lawson had in Australië." Daar viel Liam Lawson hard terug bij de start en kon Franco Colapinto de langzaam rijdende Racing Bulls VCARB 03 nipt ontwijken.

Voor Verstappen leek het dan ook een onmogelijke taak om er alsnog punten uit te slepen, wetende dat alleen de top-acht punten krijgt in een sprintrace. Hij wist wel te profiteren van de hectiek van de openingsronde en was zo al snel weer richting de top-vijftien gereden, maar zat vervolgens lang achter de Audi van Gabriel Bortoleto vast in gevecht om de dertiende plaats.

In ronde 12 van 19 sloeg Verstappen eindelijk toe en wist hij niet alleen Bortoleto, maar ook nog Haas-coureur Esteban Ocon in te halen op weg naar bocht 1. Door de safety car vanwege de gestrande Nico Hülkenberg viel Verstappen terug tot de veertiende plaats na een pitstop, maar opnieuw baande hij zich een weg naar voren. Die inhaalrace stokte bij de negende plaats, waardoor hij net niet het laatste punt wist te pakken.

In zijn analyse van de sprintrace was Verstappen dan ook duidelijk over de rest van de race na de slechte start: "Helemaal ruk, daar hoef je het niet over te hebben. Gewoon geen balans, geen grip, banden naar de kloten..."

Een lichtpunt voor Verstappen en Red Bull Racing is dat er na de sprintrace weer aan de afstelling van de auto gesleuteld mag worden. Zo kan er dus op basis van de data van de sprintkwalificatie en sprintrace besloten worden om de afstelling over een andere boeg te gooien. "Ja, we gaan wel wat proberen", besluit Verstappen, vooruitblikkend op de kwalificatie.