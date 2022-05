Internationale media over de zegetocht van Verstappen in Spanje

Sky Sports: “Deze GP van Spanje stelde niet teleur”

“Max Verstappen profiteert van een kostbaar probleem bij Charles Leclerc, hij wint daarmee de Spaanse Grand Prix en is de nieuwe leider in het wereldkampioenschap”, somt het Britse Sky Sports de feiten op na een hete middag in Barcelona. “Leclerc had vanaf pole-position een comfortabele voorsprong, maar gaf het in de 27ste ronde helemaal weg.” Voor Verstappen was er vanaf dat moment nog veel te doen om de overwinning te pakken. De DRS van de RB18 weigerde meermaals dienst en de Limburger had een aardige kluif aan Mercedes-coureur George Russell, maar was uiteindelijk de verdiende winnaar van een aantrekkelijke wedstrijd. “De Spaanse Grand Prix is niet altijd een klassieker geweest qua spanning, maar deze zesde ronde van het 2022-seizoen voldeed aan de hoge verwachtingen”, aldus de redacteur van dienst.

In de Britse media ook aandacht voor de opvallende middag van Lewis Hamilton. “Hamilton klonk terneergeslagen via de teamradio en suggereerde er maar mee te stoppen, maar het team herinnerde hem terecht dat er nog wel wat te halen viel”, refereert de schrijver aan de tumultueuze openingsfase van de wedstrijd. Hamilton reed echter nog weer naar de vierde plek, voor hij in de slotfase alsnog een plekje prijs moest geven. “Hoewel zijn race met technische problemen eindigde en Mercedes haar coureurs moest vragen om snelheid te minderen, was het een mooie prestatie van de zevenvoudig wereldkampioen. Zonder het contact had hij de race kunnen winnen.”

La Gazzetta dello Sport: “Ferrari, waar ben je gebleven?”

In Italië wordt de Formule 1 van de voorpagina’s verdrongen door de eerste landstitel van AC Milaan in elf jaar, maar klinkt ook hevige teleurstelling over de uitvalbeurt van Charles Leclerc. “Ferrari, waar ben je gebleven?”, vraagt de schrijver van dienst zich af. “Net toen het een perfecte Spaanse GP leek te worden, braken miljoenen rode harten toen Charles Leclerc bedrogen werd door zijn echten krachtbron. Tot dat moment stond er geen maat op de Monegask.” Juist door de technische problemen van een tierende Verstappen, had Ferrari een belangrijke zaak kunnen doen: “Leclerc zal er komend weekend in Monte Carlo alles aan doen om terug te slaan, maar voor Ferrari is dit een pijnlijk weekend. Er zullen vele vragen gesteld worden.”

“Verstappen en Red Bull hadden problemen met een weigerende DRS, maar kregen het in de schoot geworpen en hebben deze kans niet laten liggen”, gaat de Gazzetta verder. Sergio Perez schikte zich in zijn rol als teamspeler en hielp Red Bull daarmee: “De Mexicaan noteerde de snelste ronde van de race en maakte de magische middag van Red Bull compleet.”

Bild: “Hamilton leek er helemaal geen zin in te hebben”

In de grootste krant van Duitsland vooral onbegrip over de opstelling van Hamilton. “Stel je voor dat je naar een wedstrijd in de Bundesliga kijkt en de grootste ster op het veld wil al na vijf minuten gewisseld worden”, schrijft het Duitse Bild over de smeekbede van Lewis Hamilton hem na een mislukte openingsfase maar binnen te halen. Na een mooie inhaalrace eindigde de Brit op de vijfde plek en mocht hij de complimenten in ontvangst nemen. Tot onbegrip van Bild: “Ze hebben hem moeten overhalen om door te gaan. Toto Wolff complimenteerde hem met Tolle Arbeit, opvallend voor een coureur die er helemaal geen zin in had.”

Wat betreft de prestaties van Verstappen blijft voor de schrijver van het stuk toch vooral de ‘Geniales Racing’ met George Russell hangen. “Het was een waanzinnig duel. Verstappen trok alles uit de kast om Russell voorbij te komen, maar de Brit verdedigde sterk. Het was een briljant duel.”

L’Equipe: “Max valt uit of hij wint”

In Frankrijk treurt men om de uitvalbeurt van Charles Leclerc: “Hij zat perfect en was bezig met een ijzersterke race, maar hij moest de handdoek werpen door een motorprobleem.” Dat men bij Ferrari ook niet de beschikking had over Carlos Sainz om het stokje over te nemen, maakte het nog pijnlijker.” Het kwartje viel de kant uit van Verstappen, die een nieuwe overwinning claimde. “Er lijkt een nieuwe regel te zijn in de Formule 1”, stelt de auteur. “Voor Max Verstappen is het de overwinning óf een uitvalbeurt. De wereldkampioen won zondag zijn vierde Grand Prix van het seizoen en is de nieuwe leider. Het was een dubbele coup voor Red Bull, die nu ook in het constructeurskampioenschap aan Ferrari voorbij is.”

Voor zover niet duidelijk was wie bij Red Bull de voorkeur geniet, het werd zondag nog eens duidelijk toen Sergio Perez aan de kant moest gaan voor zijn jongere teamgenoot. L’Equipe omschrijft hem als een ‘voorbeeldige teamgenoot’. “Perez was efficiënter in de race, maar in een driestopper eindigde Verstappen op mediums en profiteerde van de instructies die het team in de 49ste ronde aan Perez gaf. De Mexicaan kwam nog binnen voor nieuwe softs en stal zo het punt voor de snelste ronde voor de neus van Lewis Hamilton weg.”

Marca: “Verstappen schreeuwt, is nerveus, maar wint wel”

Tot slot nog even een uitstapje naar Spanje, waar men vol is van de ‘verwoestende reeks’ die Verstappen momenteel neerzet. De dubbelslag komt mede door de teleurstellende Scuderia: “Na een weekend waarin de eerste grote updates gebracht werden, stond Ferrari met lege handen.” Voor Madrileen Carlos Sainz was het ook al een lastige dag na zijn moment in de openingsfase: “Het was niet de beste start van de nummer 55, maar hij herpakte zich in het vervolg van de race.”

Ook in Marca is het duel Russell-Verstappen eentje waar met plezier naar gekeken is: “Max kreeg hem niet te pakken, werd nerveus en begon te schreeuwen via de teamradio omdat de DRS niet werkte. Je stelt je voor dat de Nederlander als een krankzinnige op die knop heeft zitten rammen. Uiteindelijk kwam hij er met een undercut alsnog voorbij.”

VIDEO: Hoogtepunten F1 GP Spanje 2022