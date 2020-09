Dit schreven internationale media over de chaotische GP van Toscane

Gazzetta: Hamilton neemt voorschot op titel na DNF Verstappen

In Italië wist men op voorhand al dat de duizendste Grand Prix van Ferrari geen groot feest zou worden. Daarvoor is de SF1000 simpelweg niet goed genoeg. "Ferrari sloot diens duizendste race af met de plekken acht en tien. Objectief gezien alsnog een beetje onder de maat. Ook omdat de vijfde tijd van Leclerc in de kwalificatie hoop gaf op meer. Charles had wel gewaarschuwd dat mannen achter hem meer snelheid zouden hebben in de race en dat bleek te kloppen. Maar het blijft pijnlijk om te zien dat de rode auto's op het eigen circuit zo makkelijk voorbij werden gereden." Ferrari-voorzitter John Elkann liet na afloop optekenen geen valse beloftes te willen doen aan tifosi, een boodschap die ook bij de Gazzetta is aangekomen. "Woorden die zeker pijn doen bij de fans, maar wel eerlijk zijn."

Toch kon de Toscaanse GP wel bekoren. "Een gekke race op Mugello vol ongelukken en rode vlaggen", leest het wedstrijdverslag in de Italiaanse krant. "Het waren eigenlijk drie races in één, maar steeds met hetzelfde resultaat: Lewis Hamilton bovenaan." De wereldkampioen in dienst van Mercedes boekte zijn 90ste overwinning, nog eentje minder dan Michael Schumacher. Wat betreft de wereldtitels weet de Gazzetta het zeker: Hamilton gaat Schumi evenaren. "Deze overwinning is ook meteen een voorschot op het wereldkampioenschap. Voor de tweede race op rij bleef de Red Bull van Max Verstappen namelijk puntloos door een motorprobleem en een aanrijding na de start. Door deze uitvalbeurt heeft Lewis de kloof aardig uitgebouwd. Ook al omdat niemand gelooft dat Valtteri Bottas, de nummer twee, een bedreiging kan vormen."

Bild: Alles is anders in Toscaanse chaos, behalve overmacht van Mercedes

In Duitsland spreekt men van 'ein Spektakel vom Allerfeinsten' met volop actie in een schilderachtig landschap. "Voor de eerste keer reed de Formule 1 afgelopen zondag een race op Mugello. Het werd een spektakel met twee onderbrekingen, drie starts en meerdere gekke ongelukken. Maar één ding bleef onveranderd: Lewis Hamilton bleef alle chaos de baas en heeft nog maar één zege nodig om Michael Schumacher te evenaren. Teamgenoot Valtteri Bottas bezette zoals gewoonlijk de tweede plek." De laatste man op het podium kan voor de verandering eens op lof rekenen van Bild. "Met een sterke manoeuvre wist Alexander Albon in de 51ste ronde de derde plek afhandig te maken van Daniel Ricciardo op weg naar zijn eerste podium."

De voornaamste uitdager van Mercedes komt zoals bekend uit Nederland en was zondag al vroeg klaar. "Verstappen had na problemen op de startopstelling meteen te weinig vermogen." De daaropvolgende boordradio is ook in Duitsland aangekomen: "Verdammt, ich habe keine Leistung", valt in Bild te lezen. "Het zou daarna nog erger worden voor de Red Bull-piloot. Na de eerste paar bochten namen Grosjean en Raikkonen namelijk Gasly in de mangel, die per ongeluk zijn voormalig teamgenoot raakte. Beiden belandden in het grind. Bitter voor Gasly, die vorige week nog zo glansrijk won, en bovenal pech voor Verstappen." Dit incident in de eerste ronde zou overigens niet de zwaarste crash van de dag betekenen, die volgde bij de herstart na de eerste safety car. "Massen-Crash beim Neustart. Zo'n klap met vier auto's heeft de Formule 1 lange tijd niet meer beleefd. Maar het allerbelangrijkste: alle coureurs bleven ongedeerd."

Sky Sports: Grootste uitdager Mercedes uitgeschakeld, weer spektakel in Italië

Bij het Britse Sky Sports F1 spreekt men net als vorige week van een 'epic race'. Ditmaal niet door onverwachte podiumklanten, maar wel vanwege alle chaos. "Een week na die incidentrijke en onvoorspelbare middag op Monza stelde ook de tweede race op Italiaanse bodem niet teleur. We kregen drie jaar lang geen enkele rode vlag te zien in de Formule 1 en nu hebben we er drie in twee weken." De eerste van die rode vlaggen op Mugello werd zoals bekend gezwaaid na een aanzienlijke crash bij de eerste herstart achter de safety car. "Bottas leek te gaan, maar zijn snelheid - of beter gezegd het gebrek daaraan - verraste meerdere coureurs daarachter, die koste wat het kost een goede run wilden hebben op start-finish. De stop-and-go herstart van Bottas leidde ertoe dat Antonio Giovinazzi vol in de achterkant van Kevin Magnussen dook."

Grosjean wees meteen met de beschuldigende vinger naar Bottas. "Het was oliedom van wie er op dat moment ook aan de leiding reed. Willen ze ons dood hebben ofzo?" Deze chaos en de de safety car-fase die eraan voorafging werden indirect ingeleid door een andere crash, die in de eerste ronde met Verstappen als slachtoffer. Ook in Groot-Brittannië beschrijft men hoe de Nederlander voor het tweede weekend op rij de dupe is geworden van motorische panne. "Kampioenschapsleider Hamilton leek meteen onder druk van Verstappen te komen, maar diens goede start eindigde al snel in misère. Dankzij een motorisch probleem, dat monteurs voor de race al ontdekten en waar nog hard aan werd gewerkt, viel de Red Bull-coureur snel terug. Dat Verstappen, normaal gezien de grootste uitdager van Mercedes, in het middenveld verzeild raakte leidde aldaar tot chaos." Dit alles betekende dat er slechts twaalf auto's aan de finish kwamen in Toscane, al bleek dat voor George Russell nog niet genoeg om zijn eerste punt te pakken. Sky Sports spreekt van 'a cruel finish' voor de talentvolle Williams-coureur.

L'Equipe: Albon heeft geleden onder Verstappen-vergelijking, podium op goed moment

We sluiten het rondje langs de velden zoals gebruikelijk af in Frankrijk. Waar Pierre Gasly vorige week nog de cover van L'Equipe sierde om de eerste Franse F1-triomf sinds 1996 te vieren, keerde men ditmaal terug naar het 'oude' normaal. In dit opzicht althans. De Franse coureurs kunnen tezamen zelfs op het rapportcijfer 3 rekenen. "Een week na de euforie noteerden we twee uitvalbeurten en geen enkele coureur in de punten. Het is de trieste balans van dit weekend." Ook voor Verstappen viel het verloop van de zondagmiddag triest te noemen. "Hij moest er net als de winnaar van vorige week al vroeg de brui aan geven", bekijken de Fransen het vanuit een ander perspectief en blijft het motorische falen van Honda gek genoeg onbenoemd.

Teamgenoot Alexander Albon krijgt in L'Equipe beduidend meer lof toegezwaaid. De Britse Thai kan na het behalen van zijn eerste podiumplek in de koningsklasse het rapportcijfer 8.5 in z'n zak steken. "Eindelijk! Bekritiseerd, afgemaakt en ook in zijn positie bedreigd na meerdere wedstrijden waarin hij heeft geleden onder de vergelijking met Max Verstappen." In de Franse sportkrant wordt geconcludeerd dat deze podiumnotering ook op het best denkbare moment komt voor Albon. "Het stelt niet alleen zichzelf maar ook zeker zijn werkgever Red Bull gerust. Na de overwinning van Gasly op Monza waren geruchten over een terugkeer van de Fransman onvermijdelijk, maar Albon heeft zijn potentie deze zondag op Mugello laten zien. Vooral het slotakkoord op zachte banden was mooi, Daniel Ricciardo kan dat bevestigen."

VIDEO: Mugello door de ogen van Giancarlo Fisichella in een Ferrari F1-bolide