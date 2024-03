Haas F1 scoort dubbele punten: "Nu vechten om de podiums"

Vriend en vijand is het er over eens dat de punten in het midden- en achterveld dit seizoen duur zijn. Er is in de Formule 1 een duidelijke scheiding tussen de topteams Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren en Aston Martin en de rest van het veld. Om aan het einde van het jaar aanspraak te kunnen maken op de miljoenen dollars in de prijzenpot zullen de teams daarachter alles uit de kast moeten halen.

Haas F1 deed dat in Saudi-Arabië door vals te spelen. Kevin Magnussen werd geslachtofferd om Nico Hülkenberg de kans te geven op een finish in de top-tien. Dat lukte, maar niet nadat Magnussen het halve veld achter hem irregulair had afgehouden. In Melbourne startte het duo Magnussen-Hülkenberg vanaf de veertiende en zestiende stek. Geen best vooruitzicht op punten, maar na 58 ronden vonden de Duitser en de Deen zich terug op de negende en tiende plaats in einduitslag. Het leverde Haas drie punten en een voorlopig zevende plaats in het constructeurskampioenschap op.

Haas viert de punten Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

"Punten zijn altijd lekker", reageert een opgetogen Hülkenberg na afloop van de race. "Het was een interessante race waarin ons tempo beter was dan we hadden verwacht. We waren in het middenveld wat competitiever dan de anderen." De Duitser moet toegeven dat hij wat hulp had gekregen van de eerste virtual safety car die in werd gezet na het uitvallen van Lewis Hamilton. Hülkenberg was tot die onderbreking nog niet naar binnen geweest voor nieuwe banden en "kon een goedkope bandenstop stelen."

Vechten om de podiums

Gevraagd hoe belangrijk de punten voor Haas zijn, zegt de 36-jarige Duitser schertsend. "We willen vechten om de podiums, plaats negen of tien is nou ook weer niet zo goed. Nee, dat was een grapje. Het is belangrijk, we zitten er goed bij. Maar wat voor mij nog belangrijker is, is dat de auto vandaag in de long run en met veel brandstof, beter aanvoelde dan gisteren over één ronde. Dat scenario hadden we vorig jaar nooit, dus dat is goed van pas tijdens een race."

Volgens Hülkenberg heeft die verandering vooral te maken met het hard werken van het team. "Vooral de aerodynamica-afdeling heeft het geweldig gedaan. Ze hebben in korte tijd, in de winter, de karakteristiek van de auto volledig veranderd. Die is nu veel vlakker waardoor we er beter mee kunnen omgaan. Dat heeft alle verschil gemaakt."