Steiner: F1 lijkt nu haast uit twee kampioenschappen te bestaan

De eerste races van het seizoen 2024 hebben duidelijk gemaakt dat negen teams de achtervolging moeten inzetten op Red Bull Racing en Max Verstappen. In Bahrein en Saudi-Arabië tekende Red Bull voor de één-twee en wist Verstappen met ruime voorsprong ten opzichte van de concurrentie te winnen. In aanloop naar het nieuwe seizoen klonken er nog geluiden dat het juist spannender zou worden dan vorig jaar het geval was. Ook Red Bull-teambaas Christian Horner benadrukte dat er sprake was van een 'afnemend rendement' voor zijn team en dat de concurrentie dus stappen naar voren zou zetten.

Wat in de eerste twee races ook is opgevallen, is dat er sprake is van een top-vijf aan teams. Nico Hülkenberg en Alexander Albon constateerden ook al dat de onderste vijf teams niet zomaar aanspraak zullen maken op punten. Voormalig Haas F1-teambaas Günther Steiner, tegenwoordig actief als F1-analist voor het Duitse RTL, vindt deze ontwikkeling verrassend. "Ik dacht eerlijk gezegd dat het dit jaar dichter bij elkaar zou zitten, maar juist het tegenovergestelde is gebeurd", zegt Steiner in gesprek met ABC. "We hebben vijf teams aan de top en vijf teams onderaan staan. Het is haast alsof er twee kampioenschappen zijn."

Vooralsnog weten teams als Aston Martin, Ferrari en Mercedes dat zij nog een grote slag te slaan hebben, willen zij het Red Bull moeilijk maken. Steiner vermoedt dat één team de beste papieren in handen heeft om daarin te slagen. "Als zij een goede ontwikkeling doormaken, dan kan Ferrari dit jaar hopelijk in de tweede seizoenshelft de strijd aangaan met Red Bull."

Volgens Steiner staat de winnaar van de Grand Prix van Australië al vast. "Verstappen", lacht de Zuid-Tiroler. "Als ik iemand anders noem, denken mensen straks: 'Hij weet niet waar hij het over heeft.'" Van 2016 tot en met 2023 stond Steiner aan het roer van Haas F1. Vanwege tegenvallende resultaten besloot eigenaar Gene Haas het contract niet te verlengen, iets waar Steiner uiteindelijk mee kon leven. Hij gaf aan dat het team meer geld nodig had om vooruitgang te boeken, Haas zelf vond dat er juist efficiënter met het budget omgegaan moest worden. Als hij een onbeperkt budget had gekregen, had Steiner wel geweten welke coureur hij binnen had gehaald. "Max Verstappen. Hij is op dit moment duidelijk niet te stoppen en hij bevindt zich op een punt in zijn carrière dat hij snel is en alles onder controle heeft."