Haas F1 neemt maatregelen om herhaling Magnussen-incident te voorkomen

Tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië ging Kevin Magnussen tot twee keer toe in de fout bij het verdedigen van zijn positie. Voor het eerste vergrijp – waarbij hij contact had met Alexander Albon – kreeg hij een tijdstraf van tien seconden. Met zijn eigen kansen op punten daardoor om zeep geholpen, volgde de Deen vervolgens stalorders op om de concurrentie achter zich te houden en zo teamgenoot Nico Hülkenberg de kans te geven op jacht te gaan naar een plek in de top-tien. Die tactiek betaalde zich uit, maar niet nadat Magnussen een onreglementaire inhaalactie buiten de baan uit de kast had moeten halen om Yuki Tsunoda voor te blijven. Die actie leverde hem een tweede tijdstraf van tien seconden op.

Na afloop van de race hekelden RB en Williams deze tactiek. Haas-teambaas Ayao Komatsu gaf ze in de periferie van de Australische Grand Prix gelijk. "Ik accepteer die kritiek", zegt de Japanner. "De kritiek is dat we als team niet wisten dat Kevin Tsunoda inhaalde door buiten de baan te gaan. Maar dat wisten we op dat moment gewoon echt niet. We hadden dat als team moeten weten en dan had Kevin sowieso zelf die positie terug moeten geven. Had hij dat niet uit zichzelf gedaan, dan hadden we hem daar wel de opdracht toe gegeven."

Hoewel Komatsu zich de kritiek van de concurrentie aantrekt, blijft hij bij de beslissing om Magnussen ten faveure van Hülkenberg het veld te laten afremmen. "Op dat moment hadden we al een straf van tien seconden voor het contact met Albon", legt hij uit. "Toen we dat eenmaal wisten, lag Kevin eruit in de strijd om de punten. Hij was het er mee eens dat Nico een punt moest scoren en voor die strategie maak ik geen excuses. Iedereen zou dat gedaan hebben. Als iemand zegt dat het onsportief was – onsportief is het feit dat we Tsunoda inhaalden door eraf te gaan. Maar dat wisten we niet.”

Mission control

Komatsu voegt er aan toe dat het team voortaan tijdens de races mensen in de fabriek in Banbury zal inzetten die de onboard tv-beelden van de auto's volgen en naar de radio's van andere coureurs luisteren. "We hebben intern maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat als hetzelfde gebeurt, we het meteen kunnen zien." Als excuus dat dit nog geen standaardpraktijk is bij Haas, zegt Komatsu dat het team er simpelweg het geld niet voor heeft. "We hebben slechts beperkte middelen. Het is niet zoals bij andere teams waar ze een mission control hebben, of hoe ze het ook noemen. Zij hebben zoveel mensen die alles in de gaten houden, die naar ieder gesprekken luisteren. Wij hebben gewoon niet de capaciteit om dat te doen.”