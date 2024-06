Waarom de GP van Monaco voor Williams F1 hoopgevend is

Door de negende plek van Alexander Albon in de Grand Prix van Monaco is het Formule 1-team van Williams dit jaar eindelijk van de hatelijke nul af. De twee punten zijn echter meer dan dat. Ze zijn ook een teken dat er meer te halen valt. Het grote probleem met de FW46 is namelijk dat deze nog altijd niet op het minimumgewicht zit. Met de auto van dit seizoen is al wel een stap in de goede richting gezet - deze is veertien kilo lichter dan de voorganger - maar het minimum gewicht van het chassis van 798 kilogram is nog niet bereikt.

Volgens berekeningen kost de te zware auto Williams ongeveer 0,450 seconden per ronde. Dat is veel en maskeert ook gedeeltelijk de zichtbare progressie die het team de afgelopen seizoenen onder leiding van teambaas James Vowles heeft geboekt. Dat dan op een circuit als Monaco zowel in de kwalificatie als in de race Aston Martin Racing en Alpine worden verschalkt, moet de Britse burger moed geven.

Dat is ook wat Alexander Albon na de race aangaf. "Op papier is dit een circuit waar je het minste last hebt van een te zware auto. Het laat nog altijd niet de ware potentie van de auto's zien, maar wel een stuk meer dan andere banen", vertelt de Thai. "Het DNA van deze auto is ook heel anders dan het jaar ervoor. We hebben ons volledig gefocust op het verbeteren van de prestaties op langzamere banen met smallere bochten."

Op een vraag van Motorsport.com ziet hij ook dat het een goed teken is dat zijn auto op de straten van Monaco zo goed is voor de rest van het seizoen. "Maar het is niet makkelijk om gewicht te verliezen, althans niet voor ons", begint Albon. "We moeten dus heel wat werk verzetten om het kwijt te raken en dat weten we. Elk weekend zien we de delta's en zien we waar we zouden kunnen staan. De onderdelen moeten verbeterd worden en we moeten proberen het overgewicht kwijt te raken, want dan kunnen we dit soort resultaten vaker behalen."

Terughoudende reactie vanuit team

Bij Albon is het optimisme groot, maar Head of Vehicle Performance Dave Robson wil niet te hard van stapel lopen. Hij denkt dat het gat richting de punten nog altijd vrij groot is en dat het produceren van de updates achterloopt op schema na de vele crashes aan het begin van het seizoen. "We staan waar we staan en dat is vrij lastig. Het is jammer dat we de updates niet eerder konden brengen, we de pace niet kunnen opbouwen en de onderliggende kwaliteiten van de auto niet kunnen laten zien", vertelt de Brit. "Ik denk dat we het meeste vechten met Sauber."

Robson onthult dat er druk ontwikkeld wordt. "De auto gaat vanaf nu lichter worden en er zijn mechanische en aerodynamische updates op komst", vertelt de technicus. "Maar ik kan me niet voorstellen dat we komende vijf of zes maanden sneller updates ontwikkelen dan de concurrenten, want ze liggen nu voor op ons. Er komen genoeg updates aan en we hopen daarmee vooraan het achterste groepje teams te komen. We willen bij Haas en Alpine in de buurt blijven."