Vasseur looft nieuwe F1-engineer Leclerc: "Twee perfecte weekenden"

Sinds de komst van Charles Leclerc bij Ferrari werkte de coureur met één vaste race-engineer: Xavier Marcos Padros. Aan die samenwerking kwam een einde voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola, wat een besluit was vanuit Ferrari zelf en niet zozeer vanuit Leclerc. In plaats daarvan kreeg Leclerc de stem van zijn performance-engineer, Bryan Bozzi te horen. Op Imola verliep de samenwerking soms nog wat stroef omdat de communicatie vanaf de pitmuur niet helemaal naar wens was, maar na twee raceweekenden ziet teambaas Vasseur al verbetering.

"Hij heeft twee sterke weekenden gehad", zegt Vasseur in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Hij heeft geen fouten gemaakt en was ook heel direct en hard naar Charles toe tijdens de race in Monaco. Monaco was geen makkelijke om te managen, want de coureurs vroegen om meer te mogen doen terwijl wij ze om strategische redenen juist wilden afremmen. De communicatie tussen de pitmuur en Charles was heel helder, heel direct, heel snel en foutloos. De samenwerking met Charles is technisch gezien goed, maar ze kenden elkaar al jaren. Ik zou zeggen dat hij tot nu toe twee perfecte weekenden gedraaid heeft", looft de Fransman het werk van de nieuwe race-engineer.

Voor Leclerc kwam de beslissing om Marcos Padros een functie elders te geven wel als een verrassing, zoals hij voorafgaand aan het weekend op Imola liet weten. "De beslissing is tussen het team en Xavi genomen. Zij hadden blijkbaar andere plannen in gedachten en dat is me na Miami meteen verteld." De Monegask was er echter wel al van overtuigd dat het een soepele samenwerking zou worden, juist omdat ze al langer samenwerken. "Hij is al die tijd mijn performance engineer geweest, dus hij weet precies hoe alles werkt. Het is dus niet alsof ik nu vanaf nul begin en dat het een complete omschakeling wordt. Het is tot nu toe supersoepel verlopen en ik weet zeker dat het ook op die manier zal doorgaan en dat we 100 procent gereed zijn vanaf dit weekend."

Leclerc benadrukte destijds ook al dat de communicatie in zijn optiek geen probleem vormde en dus geen aanleiding was om Marcos Padros te vervangen. "Ik denk niet dat het in het verleden een specifiek probleem was", aldus de Ferrari-coureur.