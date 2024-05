Sinds de Grand Prix van Oostenrijk van 2022 had Charles Leclerc geen race meer gewonnen, maar na het verbreken van de vloek van Monaco heeft hij zijn thuisrace dan eindelijk gewonnen. Het was zijn zesde F1-zege, maar wel een die veel emotionele waarde draagt. Of het zijn mooiste zege is? "Ik denk het. Natuurlijk was Monza in 2019 ontzettend bijzonder. Maar Monaco is de Grand Prix waardoor ik begon te dromen van een Formule 1-carrière. Ik herinner me nog dat ik heel jong was en met vrienden en natuurlijk mijn vader - die er alles aan heeft gedaan om me te brengen waar ik vandaag sta - naar de race keek. Ik heb het gevoel dat ik niet alleen mijn eigen droom, maar ook zijn droom heb verwezenlijkt. Het is over het algemeen gewoon zo'n speciaal weekend. Het is een stratencircuit, een lastige baan om alles vanaf VT1 tot aan de kwalificatie voor elkaar te krijgen, laat staan alle ronden die je in de race moet afwerken. Om het dan eindelijk te flikken in het bijzijn van mijn familie en vrienden, dat is een heel, heel bijzonder gevoel."

Leclerc ging de hele tijd aan de leiding van de race, maar wist ook dat er geen garanties waren dat het ook zomaar 78 ronden lang goed zou gaan. In de laatste ronden van de race kwam steeds meer het besef dat hij de race zou gaan winnen, want Oscar Piastri moest afhaken in de strijd en viel tot acht seconden terug. Die laatste ronden had Leclerc het dan ook zwaar, waardoor hij het zichzelf onbedoeld moeilijker maakte dan gehoopt. "Ik worstelde de laatste tien ronden om mijn emoties in bedwang te houden. Meer dan op het podium", verklaart de winnaar. "Ik besefte twee ronden voor het einde zelfs dat ik moeite had om iets te zien bij het uitkomen van de tunnel omdat ik tranen in mijn ogen had. En ik dacht: 'Verdomme Charles, dat kun je je nu niet veroorloven! Je hebt nog steeds twee ronden af te maken.' En zeker in Monaco moet je tot het einde scherp blijven."

Niet denken aan kampioenschap

Toch bleek het een hele opgave voor Leclerc om niet al te hard van stapel te lopen en aan die zege te denken. "Het is maar een zege, het seizoen is nog heel lang. Het zijn net als andere zeges 25 punten. Maar emotioneel betekent deze zo veel. Het feit dat we hier eerder al twee keer van pole vertrokken en er om een of andere reden niet in slaagden om te winnen, dat we het niet echt in eigen handen hadden, maakt deze nog zo veel specialer."

Deze zege levert Leclerc 25 punten op en daarmee zet hij een grote stap richting Max Verstappen, die als zesde over de streep kwam en slechts 8 punten pakte. De achterstand bedraagt nu nog maar 31 punten. "Is het 31? Oh, iemand had me verteld dat het er 23 waren, dus ik was enthousiast. Maar 31 is ook goed. Deze steken we in onze zak, ook al is het iets groter dan mij verteld was. Maar ik denk nu toch nog niet aan het kampioenschap, het is nog steeds te vroeg. We moeten nog steeds zien hoe goed de upgrades die we naar Imola hadden meegenomen werken en wat het ons oplevert. Dan draait het om het maximaliseren van alle weekenden en hopelijk komen we er dan beetje bij beetje."