Marko: Verstappen vindt overstap Hamilton wel vermakelijk

Begin februari kwam het nieuws naar buiten dat eigenlijk niemand voor mogelijk had gehouden: Lewis Hamilton en Mercedes gaan eind 2024 uit elkaar en de Brit stapt over naar Ferrari. Na zes coureurstitels en acht constructeurstitels komt er een einde aan de succesvolle samenwerking. Ook voor Red Bull-adviseur Helmut Marko kwam de overstap als een grote verrassing. "Dit is een sportieve sensatie, zeker gezien de timing. Je vraagt je af hoe dit zover heeft kunnen komen", zegt de Oostenrijker in gesprek met oe24. "Misschien weet hij iets wat de buitenwereld nog niet weet."

Volgens Marko gaat dit nieuws het aankomende seizoen al veel impact hebben op Mercedes. Hij verwacht dat Hamilton veel minder betrokken wordt bij het team dan voorheen. "Normaal gesproken denkt iemand in zo'n situatie al aan zijn nieuwe team. Daarnaast neemt het huidige team hem niet meer mee in de ontwikkeling van de auto. Die informatie kan hij namelijk meenemen", vertelt de adviseur. "De overstap is voor de sport geweldig. Het is beter dan Netflix."

"Mercedes wordt zwakker"

Als de invloedrijke Oostenrijker naar Red Bull kijkt, dan verwacht hij bijzonder weinig veranderingen als Hamilton de overstap maakt. "Voor ons verandert er eigenlijk niks. Ik zie alleen Mercedes zwakker worden", vertelt Marko. "De toekomst gaat uitwijzen of Ferrari sterker wordt. Het heeft verder wel een enorme impact, tot de beurskoersen aan toe. Voor de sport is dit ook geweldig, omdat er weer wat gebeurt." De adviseur onthult ook hoe Verstappen reageerde op het nieuws: "Hij vond het wel vermakelijk."

Na de bekendmaking van het vertrek van Hamilton worden al veel namen genoemd als mogelijke vervanger. Zelfs de naam van Max Verstappen zingt rond, al ligt de Nederlander nog tot en met 2028 vast. Marko verzekert dat er geen sprake is van een eventuele overstap. "Daarvoor is zijn geheugen te goed, er is te veel gebeurd in het verleden", verklaart de 80-jarige man uit Graz. "Ik herinner me Silverstone 2021 nog, of het gedoe tijdens de seizoensafsluiter in Abu Dhabi. Het zit nog heel diep bij hem."

Ondanks dat Hamilton nog een optie voor 2025 had, vertrekt de Brit dus bij Mercedes. De vraag die nu hardop gesteld wordt, is of het inderdaad zo eenvoudig is om zonder pardon een ander team te zoeken. Het is echter niet zo dat Marko verwacht dat ook Verstappen zomaar een andere plek zoekt: "Dat sluit ik uit."