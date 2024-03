Marko over tegenvallende prestaties Ricciardo: "Iets mentaals"

Het Formule 1-seizoen 2024 verloopt vooralsnog erg moeizaam voor Daniel Ricciardo. In de eerste drie kwalificaties van het seizoen was hij langzamer dan Yuki Tsunoda en ook in de races speelt hij tot op heden weinig klaar. Volgens Helmut Marko zit het bij de coureur uit Perth tussen de oren.

“Het is iets mentaals, want hij heeft in het verleden laten zien dat hij een snelle coureur is”, laat Marko weten in gesprek met Motorsport.com. Schouderophalend: “Dat gebeurt soms.” Een andere verklaring heeft de Oostenrijker niet voor de tegenvallende performance van de achtvoudig Grand Prix-winnaar. “Hij heeft dezelfde auto [als Tsunoda]. Alles is hetzelfde. Normaal gesproken is het bij coureurs iets mentaals.”

Marko liet vorig jaar weten dat Tsunoda door veel mensen onderschat wordt, toen de Japanner de overhand had op toenmalig teamgenoot Nyck de Vries. Maar of hij ook verwacht had dat hij consistent sneller zou zijn dan Ricciardo? “Nee, want we hebben Daniel teruggehaald omdat we dachten dat hij zijn oude vorm weer kon vinden, zodat we hem als een kandidaat voor een plek bij Red Bull Racing konden zien. Maar op het moment heeft hij het moeilijk. We hopen dat hij zijn oude vorm weer vindt, maar dan moet hij wel Yuki gaan verslaan en dat is duidelijk nog niet zo eenvoudig.”

Tsunoda liet aan het begin van het Australische raceweekend weten graag als een serieuze kandidaat voor een Red Bull-zitje gezien te willen worden. De Japanner zette zijn woorden in Melbourne kracht bij door zevende te worden in de Grand Prix en het RB F1 Team zo de eerste punten van het seizoen te schenken. Als Motorsport.com vraagt of een race zoals die van afgelopen zondag Tsunoda kan helpen om serieus overwogen te worden voor een Red Bull-zitje? “Zeker”, antwoordt Marko. “Want hij was elke ronde competitief. Hij heeft geen voet verkeerd gezet en was kalm. Maar zoals het gezegde luidt: één zwaluw maakt nog geen zomer. Hij moet zich dus nog verder verbeteren om in aanmerking te kunnen komen.”

Red Bull-teambaas Christian Horner liet na de Australische Grand Prix weten dat er mogelijk ook buiten de eigen gelederen gekeken wordt. “We hebben een zeer snelle coureur de race zien winnen die nog geen contract heeft volgend jaar”, noemde Horner Carlos Sainz als voorbeeld. Op de vraag van Motorsport.com of Red Bull Sainz serieus overweegt: ”Je kan niets uitsluiten na zo'n prestatie. Maar we nemen de tijd.”