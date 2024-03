Tsunoda schenkt RB F1 eerste kostbare punten van 2024

De eerste Formule 1-races van het nog jonge seizoen verliepen behoorlijk frustrerend voor RB, het voormalige AlphaTauri. Een dertiende plaats in Bahrein was tot nog toe het beste resultaat, maar Yuki Tsunoda zorgde zondagochtend in Melbourne eindelijk voor lachende gezichten in de garage van het Italiaanse team.

De Japanner had zich zaterdag op de achtste plaats gekwalificeerd en finishte de Grand Prix van Australië – na een solide race waarin hij moest vechten met onder anderen Fernando Alonso en de twee Haas-coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg – op diezelfde positie. Door een straf voor Alonso werd dat naderhand zelfs P7. "Ik ben erg blij met die eerste punten voor het team", zei Tsunoda na afloop tegen F1TV. "Het was niet makkelijk, maar we verdienden dit echt. De laatste twee races hadden we de snelheid, maar die verliepen nogal frustrerend. Dus ik ben erg tevreden dat we nu eindelijk punten hebben gescoord."

Grand Prix van Australië Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Het scoren van punten is dit seizoen misschien wel belangrijker dan ooit, vooral voor de teams achteraan in de pikorde. De top-vijf teams zit dicht(er) bij elkaar en verdelen normaal gesproken de punten. Dat betekent dat de vijf mindere goden (RB F1, Sauber, Williams, Haas en Alpine) zullen moeten vechten om de laatste kruimels. "De top-vijf is wel duidelijk", aldus Tsunoda. "Je wilt daar eigenlijk vlak achter zitten. Zoals je vandaag hebt gezien kan er van alles gebeuren en dan moet je klaarstaan."

Ricciardo baalt, maar ziet pluspunten

Waar in het kamp van Tsunoda de vlag uit kon, daar was het aan de andere kant van de RB-garage wat stiller. Daniel Ricciardo finishte op de twaalfde plaats en was daar allerminst tevreden over. "Euh ja, ik weet het eigenlijk niet", zei de thuisrijder na afloop tegen F1TV. "Soms is het moeilijk om een race te verwerken. Ik kan me het eerste deel herinneren: we hadden het moeilijk met wat graining van de banden, maar toen we eenmaal Esteban Ocon voorbij waren, had ik wat vrije lucht en kon ik een goed tempo rijden. Dus, er zijn wel wat pluspunten die we kunnen meenemen, maar er is nog genoeg werk te verrichten. Het is een moeilijke start van het seizoen, maar we proberen stapje voor stapje te verbeteren."