Ricciardo vertrouwt op snelle ommekeer: “Ik voel me goed”

RB-voorloper AlphaTauri haalde Daniel Ricciardo medio 2023 binnen als opvolger van de tegenvallende Nyck de Vries, maar staat volgens de geruchten nu zelf onder druk. De Australiër is dit seizoen tot dusver duidelijk de mindere van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Met Liam Lawson heeft RB een sterk geachte troef achter de hand en dus zou Ricciardo zich snel moeten verbeteren om zijn zitje te behouden, zo luidt althans het gerucht.

In Australië werd het er niet beter op voor Ricciardo, maar hij trekt zich weinig aan van de geruchten over zijn toekomst bij RB. “Toen we hier arriveerden, had ik eerlijk gezegd echt het geloof dat het een goed weekend zou worden”, zei de achtvoudig Grand Prix-winnaar na de race op Albert Park tegenover onder meer Motorsport.com. Zaterdag strandde Ricciardo echter al in Q1, terwijl Tsunoda doordrong tot Q3. Op zondag bleef de thuisrijder steken op P12, waar zijn Japanse collega via P7 zes WK-punten scoorde.

Daardoor zal de druk vanuit de publieke opinie op zijn stoeltje alleen maar toenemen, maar Ricciardo schenkt er geen aandacht aan. “Dat is uiteraard niet bedoeld als een gebrek aan respect voor jullie”, sprak hij tegen het aanwezige journaille. “Maar ik weet in welk proces ik zit. Ik moet me gewoon op mezelf richten. Als ik enige ruis toelaat, dan gaat dat me afleiden van het pad waarop ik mij nu bevind. Ik dacht eerlijk gezegd dat we het jaar veel sterker zouden beginnen. Niet alleen ik - ook anderen - vragen zich af waarom het zo gaat. Het belangrijkste is echter dat we op ons pad blijven. Het is niet zo dat mijn hoofd gevuld is met onzin of iets dergelijks. Ik voel me eerlijk gezegd goed, maar door de resultaten voel ik me helaas nog niet geweldig.”

Ricciardo benadrukt dat hij geen grote problemen ervaart achter het stuur. “Het is niet dat ik denk: wat gaat deze auto in vredesnaam doen als ik rem of stuur? Het lukt me gewoon niet de snelheid mee te nemen die Yuki wel heeft. Ik moet kijken wat ik beter kan doen. Ik stel ook veel vragen aan het team. Het proces is dus tweeledig”, aldus Ricciardo. Hij blijft positief. “In de komende één of twee races krijgen we wat nieuwe onderdelen voor de auto. Ik verwacht dan een snelle ommekeer. En voor je het weet, presteren we weer geweldig. Ik zeg dit als een soort van grapje, maar ik geloof het wel. Hopelijk keren we het tij.”

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Australië