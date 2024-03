Alonso snapt zware tijdstraf niet: "Elke F1-coureur zou dat doen"

Fernando Alonso finishte op de zesde plaats in de Grand Prix van Australië, maar de Spanjaard moest zich bij de stewards melden vanwege de crash van George Russell in de slotronde van de race. Er was geen contact tussen de twee, maar de stewards wilden wel uitleg van Alonso over zijn acties die aan de crash voorafgingen. Hij zou namelijk erg vroeg hebben gelift waardoor Russell heel snel naderde en door de vuile lucht de controle verloor en crashte. Na uitleg van beide coureurs te hebben gekregen, legden de stewards Alonso een drive-through penalty op, maar omdat de race al afgelopen was werd die omgezet in een tijdstraf van twintig seconden. Daardoor zakte hij terug van de zesde naar de achtste plaats en schoven teamgenoot Lance Stroll en Yuki Tsunoda een plek op.

"George naderde me rap in de slotronden", blikt Alonso terug op het gevecht. "Ik wist dat hij eraan kwam hij zat toen vijf of zes ronden lang binnen DRS-afstand, dus ik reed alleen maar kwalificatieronden om voor hem te blijven. Ik wilde mijn exit uit bocht zes maximaliseren om me tegen hem te verdedigen", legt de tweevoudig F1-kampioen uit. "Dat is wat elke coureur zou doen en ik had niet het gevoel dat het gevaarlijk was. Het is teleurstellend om een straf te krijgen van de stewards voor iets wat een geval van hard, maar eerlijk racen was. Ik ben hoe dan ook blij dat George in orde is. Het was niet fijn om zijn auto zo midden op de baan te zien staan." Alonso bekijkt het ook van de positieve kant: "We hebben waarschijnlijk meer punten gescoord dan we verdienden met onze snelheid - maar dat nemen we op de koop toe."

Aston Martin kan in beroep gaan tegen het besluit van de stewards, al lijken de uitspraken van teambaas te hinten dat zij dat niet zullen doen. "Fernando profiteerde van de virtuele safety car", doelt hij op de VSC die volgde na het stilvallen van Lewis Hamilton. Alonso begon op de harde band en kon door het langer doorrijden vanaf de leiding een pitstop maken zonder al te veel tijd te verliezen. "Het was verrassend om te zien dat hij door de straf na de race naar P8 terugviel, maar we moeten het besluit aanvaarden. Dit zal ons niet afleiden van wat een positieve dag was. De beslissingen van de pitmuur waren perfect en operationeel gezien was het hele team uitstekend."

