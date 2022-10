De afgelopen weken gingen er de nodige geruchten over Red Bull Racing, dat zich niet aan het budgetplafond van 2021 gehouden zou hebben. Na veel speculatie en meerdere keren uitstel deelde de FIA maandag dan eindelijk de certificaten uit aan de teams die zich keurig aan (de regels rond) het budgetplafond hebben gehouden. Zeven teams kregen wel zo'n certificaat, terwijl Williams en Aston Martin dat niet kregen vanwege procedurele fouten. Ook Red Bull begin volgens de FIA zo'n procedurele fout, maar daarnaast is het ook de enige renstal waarvan de uitgaven hoger waren dan volgens het budgetplafond toegestaan is.

Red Bull bracht kort daarna al een verklaring naar buiten waarin het aangaf "verrast en teleurgesteld" te zijn, want voor de uitspraak was het team nog stellig geweest dat zij zich aan het budgetplafond hebben gehouden. Ondanks de bevindingen van de FIA is dat geloof in onschuld er nog steeds bij de renstal, zo blijkt uit de woorden van Helmut Marko. "Ik wil er niet te veel over zeggen, maar dit wel: wij geloven nog steeds dat wij ons aan het budgetplafond hebben gehouden. De gesprekken met de FIA zijn nog gaande, dus laten we afwachten wat daar uit komt", vertelde de adviseur van Red Bull aan F1-Insider.

Daar waar de FIA heeft vastgesteld dat Red Bull het budgetplafond heeft overschreden, heeft de autosportfederatie nog geen duidelijkheid verschaft over de straf die het team krijgt. Zo wordt her en der gesuggereerd dat Max Verstappen zijn wereldtitel van 2021 kan kwijtraken, maar volgens Marko zal het met de straf wel meevallen. "Zoals gezegd zijn wij ons nog van geen kwaad bewust en dat is waarom de gesprekken met de FIA nog altijd bezig zijn. Maar geruchten dat Max bijvoorbeeld zijn wereldtitel van 2021 kan verliezen, zijn complete onzin. Het verleden heeft laten zien dat zelfs extreme overtredingen van de reglementen zeer mild bestraft werden door de FIA."

Daarmee lijkt Marko te verwijzen naar grove overtredingen die Mercedes en Ferrari in het laatste decennium hebben begaan, zonder daarvoor een zware straf te krijgen. Mercedes werkte in 2013 een onrechtmatige bandentest af met racecoureurs Lewis Hamilton en Nico Rosberg, waarvoor het als straf één van de young driver tests moest overslaan. Ferrari ging in 2019 in de fout met een illegale krachtbron en werd ook niet bijzonder zwaar gestraft. Zo moest de Scuderia als straf proactief deelnemen aan de ontwikkeling van synthetische brandstof.