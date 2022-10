Red Bull reageert op vermeende financiële overtreding in 2021

De FIA maakte maandagmiddag bekend dat Red Bull Racing als enige team boven het budgetplafond van 145 miljoen dollar zat. Het gaat daarbij om een ‘kleine overschrijding’. De FIA heeft nog geen straf verbonden aan de overtreding. In het financiële reglement zijn ook geen concrete straffen opgenomen wanneer een team in de fout gaat. Omdat het gaat om een ‘kleine overschrijding’, heeft de potentiële straf zeer waarschijnlijk geen gevolgen voor de uitkomst van het Formule 1-seizoen 2021.

Kort na de verklaring van de FIA kwam Red Bull met een reactie op het nieuws. “We hebben verrast en teleurgesteld kennisgenomen van onze ‘kleine overtreding van het financiële reglement’”, begint Red Bull de verklaring. “Onze opgave voor 2021 zit onder de limiet, we moeten de bevindingen van de FIA zorgvuldig bekijken. We blijven geloven dat we met alle relevante gemaakte kosten in 2021 onder het budgetplafond gebleven zijn. Ondanks de vermoedens en standpunten van anderen, bestaat er vanzelfsprekend een proces in het reglement met de FIA. Wij zullen dat respecteren en bekijken welke opties we tot onze beschikking hebben.”

Aston Martin en Williams hebben naast Red Bull ook geen Certificate of Compliance uitgereikt gekregen. Deze teams zaten niet boven de 145 miljoen dollar, maar hebben procedurele fouten gemaakt. Aston Martin heeft nog geen officiële reactie gebracht, maar het team benadrukt dat er geen sportief gewin gemoeid was met de gemaakte fouten. Williams heeft nog niet gereageerd, maar werd eerder dit jaar ook al op de vingers getikt toen het de documenten te laat bij de FIA aanleverde.

De Formule 1-teams hebben het recht om in beroep te gaan tegen de bevindingen van de commissie die over het budgetplafond gaat. De mededelingen van maandag lijken daarmee niet het eindpunt van deze kwestie, maar juist het startpunt.