Hamilton steunt Andretti: Altijd al meer teams gewild

Door Andretti Global zo te steunen, kiest Lewis Hamilton wel een andere kant dan de meeste Formule 1-teams. Daar is hij van op de hoogte, zoals hij bij de persconferentie in Qatar laat weten. "Het is geweldig", reageert Hamilton op een vraag van Motorsport.com over de mogelijkheid dat Andretti als elfde team op de F1-grid komt te staan. "Ik heb altijd het gevoel gehad dat er niet genoeg auto's op de grid staan in de Formule 1. Er zullen zeker mensen zijn die niet blij zijn dat ik er zo'n voorstander van ben! Maar het is mooi."

Waar de Formule 1-teams vrezen voor een flinke verwatering van het prijzengeld en logistieke puzzels die bij een elfde team komen kijken, ziet Hamilton juist mooie kansen. "Het is een kans om meer banen te creëren, er komen twee beschikbare zitjes bij en het is een mogelijkheid voor een vrouwelijke coureur om door te breken. Het biedt meer kansen en ik denk dat het spannender zal zijn voor de race."

Niet alleen Hamilton liet zich positief uit over dat vooruitzicht, ook Max Verstappen zou Andretti verwelkomen. Hij stelt dat de coureurs en teams er heel anders in staan in deze kwestie. "Daarom is het erg moeilijk om hierop te reageren, omdat ik vanuit het coureursperspectief spreek", zegt de tweevoudig wereldkampioen. "Ik ben natuurlijk geen teameigenaar, maar ik kan hun perspectief wel begrijpen. Maar van wat ik tot nu toe heb gezien, samen met de partners en de naam die zij hebben, hebben zij aangetoond dat zij een professioneel team zijn. Het zou dus mooi zijn, dat biedt meer kansen vanuit coureuroogpunt." Wel benadrukt de Red Bull-coureur dat hij het standpunt van de teams begrijpt. "Het is dus een lastige. Uiteindelijk hebben de FIA, de teams en FOM meer informatie over hoe serieus het allemaal is en hoe goed het allemaal voorbereid is. Daarom zal het geen gemakkelijke beslissing worden."

Alonso en Bottas ook voorstander

Naast Verstappen en Hamilton is ook Aston Martin-coureur Fernando Alonso positief, al is hij niet zo uitgesproken. "Het is een goed team en het is een grote naam om toe te voegen aan F1", verklaart de Spanjaard. "Maar er zijn andere mensen die over deze keuze gaan, eerst de FIA en dan de FOM. Ook de teams hebben wat te zeggen. Daarom weet ik niet zo goed wat ik moet zeggen. Wat er ook besloten wordt, het zal goed zijn" De 42-jarige rijder heeft in de Indy500 van 2017 namens Andretti gereden en heeft daar warme herinneringen aan over gehouden: "Ik vind Michael een fijne kerel en ik vind het ook een fijne organisatie. Ik begrijp echter wel de andere inzichten en zal de positie van Aston Martin steunen." Over welke kant Aston Martin opgaat is eigenaar Lawrence Stroll duidelijk, want als het aan de Canadees ligt wordt de komst van Andretti tegengehouden.

Alfa Romeo-rijder Valtteri Bottas is wel een grote voorstander en steekt dat enthousiasme ook niet onder stoelen of banken. "Het is voor mij duidelijk dat we een betere sport hebben met meer auto's", vertelt de Fin. "Ik kan me nog herinneren dat ik als kind keek en dat er een grotere grid was met meer entertainment. Ook krijgen de jonge coureurs meer kansen." De 34-jarige coureur is zelfs van mening dat er meer teams mogen komen: "De limiet is voor mij denk ik zo rond de dertig auto's? Daar zijn we nog ver van weg. Ik zal [Andretti] verwelkomen, maar ik weet dat er ook redenen zijn om tegen te zijn."

