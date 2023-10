Officieel: FIA keurt aanvraag Andretti als elfde Formule 1-team goed

Het roemruchte Andretti heeft al lange tijd plannen om toe te treden tot de Formule 1 en heeft die ambitie ook bepaald niet onder stoelen of banken gestoken. De FIA staat eveneens open voor een extra team op de Formule 1-grid vanaf 2026 en heeft op voorspraak van FIA-president Mohammed Ben Sulayem de procedure voor nieuwe toetreders op gang gebracht. Andretti, dat de handen achter de schermen ineen heeft geslagen met Cadillac voor iets meer cachet, heeft zich logischerwijs gemeld en heeft de FIA-procedure met succes doorlopen. Waar de initiatieven van Rodin, Hitech en LKYSUNZ zijn gesneuveld, heeft de FIA maandag bekendgemaakt het Andretti-plan als enige goed te keuren.

Tweede stap bij de Formule 1 zelf lijkt complexer te worden

De goedkeuring van de FIA is logischerwijs een belangrijke stap, maar nog niet de definitieve zet op weg naar F1-deelname. Zo moeten er twee partijen toestemming geven voor een nieuw team op de grid: de FIA en de Formule 1 zelf, of om precies te zijn Formula One Management (FOM) als commerciële rechtenhouder van de sport. Het groene licht van de FIA betekent concreet dat het Andretti-plan nu doorgaat naar FOM en daar ook nog goedkeuring van nodig heeft. Het is de vervolgstap in de procedure en deze stap ligt op het eerste oog een stuk complexer, aangezien er binnen de Formule 1-organisatie beduidend meer weerstand tegen een nieuwe toetreder bestaat.

Zo zijn de huidige teams tot dusver fel tegen een extra formatie in de koningsklasse geweest, vooral omdat het hen geld kan kosten. Nieuwe toetreders moeten weliswaar tweehonderd miljoen dollar aan entry fee betalen, maar dat bedrag is volgens de huidige teams te laag en niet meer van deze tijd. De sport is volgens hen beduidend meer waard geworden en dat zou tot een hogere entry fee moeten leiden. Doordat een elfde team ook meedingt naar het prijzengeld, is de gevestigde orde bang om onderaan de streep geld te verliezen. Alhoewel de tien bestaande teams formeel geen stem in het proces hebben, hopen ze wel dat F1 CEO Stefano Domenicali en FOM in hun belang zullen handelen.

Andretti als enige van vier aanmeldingen goedgekeurd door FIA: "Heeft meerwaarde"

"Andretti Formula Racing LLC is de enige kandidaat die in alle opzichten heeft voldaan aan de strenge criteria van de FIA. Andretti is daarmee het enige team van in totaal vier aanmeldingen dat fase twee van het proces succesvol is doorgekomen. Voor het kenbaar maken van de interesse (stap 1) zijn er vele aanmeldingen binnengekomen, waarvan er vier door zijn gegaan naar de tweede fase", zo valt in het persbericht van de FIA te lezen. "De FIA heeft alle kandidaat-teams na een grondige beoordeling officieel op de hoogte gesteld van hun resultaten. Als onderdeel van het overeengekomen proces worden de bevindingen van de FIA over Andretti Formula Racing LLC nu doorgegeven aan Formula One Management voor commerciële besprekingen." Die commerciële besprekingen vormen de vervolgstap en zullen bepalen of Andretti als elfde team de Formule 1-grid haalt of niet.

Alhoewel dat laatste dus nog te bezien valt, is FIA-president Mohammed Ben Sulayem in ieder geval zeer te spreken over de gang van zaken tot dusver: "De FIA is heel duidelijk geweest in het opstellen van strenge criteria voor Formule 1-deelname. Ons doel, na grondig onderzoek, was om alleen kandidaat-deelnemers goed te keuren die voldeden aan alle eisen en die ook echt toegevoegde waarde voor de sport als geheel hebben." Die laatste woorden zijn meteen interessant en ook heel bewust gekozen, aangezien de tien bestaande teams juist dat aspect steeds in twijfel hebben getrokken bij een extra F1-formatie.

"De FIA is zelfs verplicht om aanvragen goed te keuren die voldoen aan de aanvraagprocedure en we hebben ons aan die procedure gehouden door het plan van Andretti Formula Racing LLC door te sturen naar de volgende fase van de aanvraagprocedure. Met deze beslissing handelt de FIA in overeenstemming met de EU-richtlijnen over deelname aan en ontwikkeling van de motorsport", vervolgt Ben Sulayem zijn uitleg. "Andretti Formula Racing LLC was de enige entiteit die in alle opzichten voldeed aan de selectiecriteria. Ik feliciteer Michael Andretti en zijn team met hun grondige inschrijving en wil ook alle andere potentiële teams bedanken voor hun interesse en voor hun deelname aan het proces", besluit de FIA-president.