Lawrence Stroll roept op: Hou het bij tien F1-teams

Na de bekendmaking van de FIA dat de aanmelding van Andretti als elfde F1-team goedgekeurd is, moet de Amerikaanse renstal nog één torenhoge horde nemen: de FOM overtuigen om ook groen licht te geven. Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll roept in gesprek met Sky Sports op om de komst van de Amerikaanse renstal te blokkeren. "Ik ben ervan overtuigd dat het nu goed gaat met de tien teams en ik geloof dat het zo moet blijven", aldus de Canadees, die zich in het kader van de bekendmaking van de deelname van de Aston Martin Valkyrie in het IMSA- en het WEC-kampioenschap liet interviewen.

De vader van Aston Martin-coureur Lance Stroll is van mening dat een extra team niet nodig is voor de groei en de continuïteit van de sport. "Ik denk dat F1 op dit moment het als business erg goed doet en dat de sport er nog nooit zo goed voor heeft gestaan", verklaart de Canadese miljardair. "Ik geloof dat je iets niet moet repareren als het niet stuk is." Een van de voornaamste reden van het toelaten van Andretti is dat het een Amerikaans team is, wat kansen biedt op de grote Amerikaanse markt. Stroll veegt dat argument resoluut van tafel. "Er zijn meer fans, meer toeschouwers bij de races en het [bereikte] publiek is groter dan ik ooit heb gezien. Ik blijf de substantiële groei zien, ook in de Verenigde Staten, wat de grootste consumentenmarkt van de wereld is", noemt de 64-jarige teameigenaar.

De Formule 1 is de afgelopen jaren ook bezig om steeds meer voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten. Zo vinden er dit jaar een recordaantal Amerikaanse Grands Prix plaats. De toeschouwersaantallen worden elk jaar groter, waardoor Stroll ook vindt dat de markt genoeg aangeboord wordt. "Zoals we weten hebben we drie races in de VS. We zijn dit jaar voor de tweede keer in Miami geweest en we gaan in november naar Las Vegas. Dus ik zie buitengewone kansen om te groeien richting de toekomst", sluit de succesvolle zakenman af. Of de verdeling van het prijzengeld ook een reden is voor zijn uitgesproken mening houdt man uit Montreal in het midden.

