Hamilton: Komst Perez maakt Red Bull sterker in 2021

Red Bull Racing kondigde vrijdag aan dat Max Verstappen in 2021 een nieuwe teamgenoot mag verwelkomen. Die luistert naar de naam Sergio Perez, die na zeven jaar bij Force India en Racing Point de opvolger wordt van Alexander Albon. De Oostenrijkse renstal hoopt dat de Mexicaan over de gehele linie dichter in de buurt van de Nederlandse kopman kan blijven. Albon slaagde daar in 2020 amper in. In Abu Dhabi lukte hem dat wel en daar werd meteen het belang daarvan zichtbaar, want hij kon de strategische opties van Mercedes beperken waardoor Verstappen eenvoudig de zege kon pakken.

Mercedes ziet Red Bull sterker worden

Hamilton herkent de situatie waarin Verstappen in 2020 verkeerde en stelt dat Red Bull sterker wordt door de komst van Perez. “Met alle respect voor Alex was het in de races Valtteri en ik tegen Max. Ooit heb ik in de positie gezeten die Max nu heeft, vooral toen ik bij McLaren reed. Toen was ik ook de leidende auto, terwijl de tweede auto niet in het gevecht meedeed. Dus als we vochten tegen Ferrari, konden zij spelen met de strategie en het ons veel lastiger maken”, vertelde Hamilton, waarbij hij duidelijk refereert naar 2008. Destijds streed Hamilton met Felipe Massa om de wereldtitel, terwijl teamgenoot Heikki Kovalainen vaak niet in de buurt kon blijven.

“Ik denk natuurlijk dat dit Red Bull sterker maakt, vooral door de manier waarop Sergio presteert. Hij heeft ongelooflijk goed gereden dit jaar en verdiende een zitje. Dus ik ben heel blij dat een van de topteams hem gekozen heeft en hem deze kans geeft. Het wordt een interessante strijd tussen hem en Max en dat gaat het voor ons als team veel lastiger maken. We moeten er dus echt een stapje bij zetten, want het wordt een strijd die we een tijdje niet gehad hebben met twee coureurs die tegen ons vechten. Dat verwelkomen wij als team, daar werken wij voor. We houden van de uitdaging en dat gaat het zoveel interessanter en spannender maken.”

Valtteri Bottas sluit zich aan bij Mercedes-teamgenoot Hamilton en stelt dat hij blij is dat Perez actief blijft in de Formule 1. “Ik ben absoluut heel blij voor Sergio, ik denk dat hij een zitje in de F1 verdient. Hij zit nu bij een van de topteams, dus dat is goed nieuws. Ik heb het gevoel dat de strijd met Red Bull hierdoor misschien iets zwaarder wordt, maar dat is op dit moment slechts speculatie. Ik gok dat we het volgend jaar gaan zien, maar het zou interessant moeten worden.”

