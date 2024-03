Steiner haalt z'n gram: "Ik had het bij het rechte eind"

"Ik verwacht dat we bij de openingsrace in Bahrein nog steeds meer naar achteren zullen staan, al dan niet laatste", waren de niet zo hoopvolle woorden van kersvers Haas F1-teambaas Ayao Komatsu voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Op papier leek het een zwaar jaar te worden voor de Amerikaanse renstal, maar op het asfalt hebben Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen al het tegendeel bewezen.

Er is sprake van een top-vijf, maar de onderste vijf teams lijken te worden aangevoerd door Haas F1. Volgens voormalig teambaas Günther Steiner, wiens contract niet verlengd werd, zouden deze prestaties niet als een verrassing moeten komen. "Ze hebben het goed gedaan en ik heb Gene Haas altijd gezegd dat ik het eigenlijk bij het rechte eind had, omdat ik de cijfers uit de windtunnel kende", zegt hij in gesprek met onder meer Motorsport.com.

Steiner vermoedt dat Komatsu met zijn voorzichtigheid in de underdogrol wilde kruipen. "Zij deden dit om een excuus te hebben om mee te beginnen en toen was het beter dan ze hadden verwacht. Dat is in mijn optiek verkeerd." Volgens de Zuid-Tiroler wist men bij het team dat zij de juiste richting waren ingeslagen. "Maar het draait naar mijn mening niet om dit jaar, het gaat om de middellange termijn. Je kunt van jaar op jaar zeggen 'we zijn slecht' en dan uiteindelijk beter zijn dan je beweert."

Steiner moest in december zijn koffers pakken, waardoor hij nog genoeg invloed heeft gehad op de keuzes van het team voor de bolide van 2024. Hij wil zichzelf niet alle eer geven, maar wijst vooral naar het werk van technisch directeur Simone Resta, die zelf naar Mercedes is verkast voor een strategische rol binnen dat team. "Het team en Resta hebben goed werk geleverd, want deze auto was vorig jaar afgerond, deze was al klaar voordat ik weg ging", legt Steiner uit. "De auto was af en was al in productie."

Steiner, die nu zelf actief is als F1-analist in Duitsland, gaf na zijn vertrek aan dat hij het niet jammer vond en dat hij wist dat het eraan zat te komen. Hij vindt het fijn om te zien dat het personeel van Haas F1 nu beloning krijgt na hard werken. "Ik ben heel erg blij voor het team dat zij punten hebben gescoord. Ik mag deze jongens graag en veel mensen zijn er al vanaf het begin bij. Ik ben dus blij als ze punten scoren, want ik weet dat de technische afdeling in Italië vorig jaar goed werk heeft geleverd. Ze hebben heel hard gewerkt om de auto te produceren waar ze nu mee rijden. Alleen de tijd zal leren wat er in de toekomst te wachten staat."