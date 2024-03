Op basis van de eerste resultaten is duidelijk dat Ferrari een kleiner gat naar Red Bull Racing te dichten heeft dan Mercedes. Lewis Hamilton klonk in Australië eerst nog positief over de Mercedes W15, maar na een tegenvallende kwalificatie en vroege uitvalbeurt in de race was de toon weer omgeslagen. Voormalig Haas F1-teambaas Günther Steiner is er daarom van overtuigd dat Hamilton er goed aan doet door volgend jaar de stap naar Ferrari te maken. "Het lijkt erop dat hij de juiste beslissing heeft genomen", zegt Steiner tegen Sky Sports. "Hij deed dat ook al toen hij McLaren voor Mercedes verliet, dus wie weet heeft hij het hier ook weer bij het juiste eind."

Hamilton maakte in 2013 de opvallende overstap naar Mercedes, een team dat op dat moment worstelde. Het bleek uiteindelijk een zeer goede gok te zijn geweest, want de Brit zou zes van zijn zeven F1-titels behalen bij de Duitse fabrikant. Nu hij 39 jaar is en veel successen heeft geboekt meent Steiner dat het Hamilton opnieuw om een frisse uitdaging gaat. "Hij zit al elf jaar bij het team en heeft zes wereldtitels veroverd en goede relaties opgebouwd. In de laatste fase van zijn carrière is hij toe aan een nieuwe uitdaging. Het is natuurlijk mooi om dan de kans te krijgen om van Ferrari je laatste uitdaging te maken."

Voorlopig lijkt Red Bull met de RB20 een zeer sterke auto in huis te hebben, al oogde het team in Australië een stuk minder dominant dan in Bahrein en Saudi-Arabië. Bij Ferrari voelt men het goede momentum sinds eind 2023 en teambaas Frédéric Vasseur en coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz geloven dat zij Red Bull dit jaar onder druk kunnen zetten. Of dat dan in 2025 genoeg gaat zijn voor Hamilton om meteen met Ferrari mee te doen om de titel is nog maar de vraag, maar Steiner wijst vooral naar het seizoen 2026 als goede kans.

Dan gaan de nieuwe motorregels van kracht en zou een ander team zomaar de leiding kunnen nemen, zoals dat in 2014 met Mercedes gebeurde en in 2022 met Red Bull. "Niets is onmogelijk", benadrukt Steiner. "In 2026 komen er compleet nieuwe regels voor de motor en het chassis, dus de auto's worden dan opnieuw gebouwd. Als hij dan een beetje geluk heeft en het de goede kant op gaat, en Ferrari een goede auto produceert, kan het zomaar zijn dat hij daar zijn achtste titel verovert."