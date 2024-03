Steiner ziet geen redenen voor F1-transfer Max Verstappen

Max Verstappen's toekomst bij Red Bull Racing is op papier een zekere zaak, want hij heeft een contract waardoor hij tot en met 2028 zeker is van zijn F1-zitje. De afgelopen tijd zijn er echter geruchten aangewakkerd dat hij Red Bull wel eens eerder zou kunnen verlaten door alle onrust binnen het team. Voormalig Haas F1-teambaas Günther Steiner ziet echter weinig redenen nu de storm wat lijkt te liggen. "Het is daar nu wat kalmer", stelt Steiner in gesprek met Sky Sports. "Dus ik denk dat het niet makkelijk voor hem zal worden om onder zijn contract uit te komen. We hebben natuurlijk geen inzicht in dat contract, maar op dit moment is het ook gewoon een goed team om voor te rijden."

Verstappen maakte te midden van de onrust duidelijk dat zijn toekomstkeuzes afhankelijk waren van het lot van Red Bull-adviseur Helmut Marko, met wie de Nederlandse drievoudig F1-kampioen een zeer goede band heeft. Marko's toekomst stond op de tocht vanwege een onderzoek naar het lekken van mogelijk gevoelige informatie. In Australië was het thema wat naar de achtergrond verdwenen waardoor de focus weer naar de prestaties op de baan ging. Juist dat zou volgens Steiner een goede reden voor Verstappen zijn om te blijven.

"In Max' eigen belang: hij houdt van de auto en hij houdt van het team, dus als er niet echt iets is dat hem persoonlijk stoort, denk ik dat hij niet echt wil verkassen", meent Steiner. "Hij heeft zoveel gewonnen met dat team, het team heeft hem in het begin de kans gegeven om in de Formule 1 te komen, dus ik denk dat hij zal blijven als ze de persoonlijke relaties weer op rit krijgen."

Verstappen werd door de onrust bij Red Bull gelinkt aan een mogelijke overstap naar Mercedes F1, waar teambaas Toto Wolff de 56-voudig Grand Prix-winnaar maar al te graag zou verwelkomen. "Ik denk dat iedereen binnen de Formule 1 wel geïnteresseerd is in Verstappen", vertelt Steiner. "Het draait er meer om waar hij naartoe wil. Het zou Mercedes kunnen zijn, aangezien zij natuurlijk een zitje vrij hebben omdat Lewis [Hamilton] naar Ferrari gaat. Aston Martin is ook een mogelijkheid, maar als Max ergens anders naartoe zou gaan, dan zou ik voor Mercedes gaan."