In Barcelona hebben de Formule 1-coureurs voor het eerst in het echt kunnen ervaren hoe het is om met de 2026-auto's te rijden. Meerdere coureurs merkten op dat het met de nieuwe krachtbronnen - met een verhouding van zo'n 50-50 tussen het vermogen van de interne verbrandingsmotor en de elektromotor - vooral gaat draaien om slim racen. Zo moet er nagedacht worden over wanneer het vermogen ingezet moet worden en hoe de batterij het efficiëntst opgeladen kan worden.

Dat heeft ook al geleid tot de suggestie dat de coureurs veel meer verschil kunnen maken. Oud-Formule 1-coureur Giedo van der Garde ziet drie coureurs die dit jaar wel eens kunnen schitteren in deze strategische strijd, met Max Verstappen voorop. "Max staat daar wel bovenaan", stelt Van der Garde in een interview met Motorsport.com bij Breitling, dat ter ere van de samenwerking met het Aston Martin F1-team een nieuw horloge presenteerde.

"Ik bedoel, hij is zo goed dat hij zoveel meer capaciteit heeft om over allerlei andere dingen na te denken", voegt Van der Garde toe. "Dat heb je natuurlijk de afgelopen jaren gezien. Strategie, setups, pitstops, dingen die gebeuren op het circuit, inhalen: daar is hij gewoon, naar mijn mening, echt de beste in. Dat zal hem dit jaar mega helpen. Dus ik denk dat hij wel daar goed terecht zal komen."

Giedo van der Garde ziet een voordeel voor Max Verstappen in F1 2026. Foto door: Formula 1

Niet alleen Verstappen behoort tot die groep, want Van der Garde ziet ook goede kansen voor George Russell om een verschil te maken. "Hij is een slimme rijder", meent de Viaplay-analist. "Hij is strategisch altijd goed, dus het zal hem ook helpen." Als derde verwacht Van der Garde dat Carlos Sainz in de Williams zich ook kan laten gelden. "Die denkt altijd over allerlei andere dingen na dan wat er op het moment gebeurt. Dus ja, dat zijn wel de drie, denk ik, die echt een voordeel zullen hebben", aldus de voormalig Caterham F1-coureur, die verwacht dat dit een "heel leuk" aspect wordt in de F1-races van 2026.

Anders, maar toch ook niet

Hoewel de nieuwe motoren dus een iets andere rijstijl vereisen om het vermogen optimaal te benutten, verwacht Van der Garde dat het met name in de races niet heel anders zal zijn dan voorgaande jaren. Hij wijst naar 'lift and coast', waarbij de coureurs voor de remzones al van het gas gaan om op die manier brandstof te sparen. Dat zal dit jaar dus deels zijn om de batterij op te laden.

"Het is strategisch heel anders om te rijden, maar aan de andere kant: je hebt te maken met een nieuw reglement, dus je hebt geen andere keuze", zegt Van der Garde, die een beroep doet op zijn ervaring uit de langeafstandsracerij. "Op Le Mans moet je soms 300 meter van tevoren van je gas af om een extra ronde te kunnen rijden", legt hij uit. "Dan denk je [als coureur]: 'Dat is helemaal niet wat ik doe.'"

Ook George Russell en Carlos Sainz ziet Van der Garde als kanshebbers om een verschil te maken in 2026. Foto door: Mercedes AMG

"En dan zit je te kijken naar een bordje, 400 meter. Dan ga je van je gas af en dan wacht je tot je bij 100 meter bent en kan remmen", vervolgt hij. "Dat gevoel is heel raar. De eerste ronde die je doet, rem je te vroeg. De tweede ronde rem je te laat. Op een gegeven moment heb je een ritme te pakken en dan gaat het goed."

Van der Garde ziet dan wel een voordeel voor de Formule 1-coureurs: "Gelukkig hebben die rijders tegenwoordig best wel wat testdagen in de Formule 1. En dan nog de simulatoren die ze hebben... Ik denk dat dat wel een enorm voordeel is dat ze, als ze in Melbourne zitten, weten wat er gebeurt. In de kwalificatie zal het misschien veel minder [nodig] zijn dan in de race. Maar goed, de afgelopen jaren heb je natuurlijk ook wel in de race gezien dat ze heel vaak van het gas afgingen voordat ze remden om benzine te sparen. Dus ik denk dat de rijders al wel gewend zijn", besluit hij.