Russell over scenario waar Verstappen voor waarschuwde: "Dat kan, maar voelt natuurlijk"

Na initiële klachten op basis van de simulatorruns tonen coureurs zich na de eerste baanactie van 2026 voorzichtig positief. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaat zelfs nog een stuk verder en stelt dat hij ‘geen enkel nadeel’ aan de nieuwe generatie F1-auto’s heeft gezien. "Ik zie voorlopig geen slechte punten, en ik zeg dat niet om de Formule 1 te verkopen. Ik wil het niet mooier maken dan dat het is. Maar de auto’s zien er spectaculair uit, ze lijken nu in ieder geval weer op F1-auto’s. Ze zijn niet te klein en niet te groot, niet meer die walrussen uit het verleden", zei Wolff tegen onder meer Motorsport.com bij de seizoenspresentatie van Mercedes.

"Ik vind de motorformule met die boost ook goed. Tijdens de testdagen in Barcelona haalde George Franco Colapinto in, terwijl Colapinto met zijn lange runs bezig was. Ik denk dat het snelheidsverschil op het rechte stuk zo'n zestig kilometer per uur was, of misschien vijftig kilometer. Dat is in mijn optiek ook super interessant: waar, wanneer en hoe gaat een coureur dat precies inzetten?"

Volgens Wolff kan het bijdragen aan inhaalacties op ongebruikelijke plekken. "We gaan veel meer inhaalmanoeuvres zien, en ook op plaatsen waar we dat niet verwachten. Dus naast de snelste auto's met de beste coureurs, komt er nog een extra dimensie bij: intelligent rijden en tactieken die in mijn optiek best makkelijk te begrijpen zijn voor fans. Tot nu toe heb ik nog geen negatieve punten gezien. Nogmaals: ik zou niet zomaar iets aanprijzen of overdrijven waar ik niet in geloof. Voor mij voldoet het tot nu toe aan alle eisen."

Ook de coureurs tonen zich voorzichtig positief. Het echte beeld lijkt minder zorgwekkend dan dat ze op basis van de simulator hadden verwacht. “Het is allereerst fijn dat er geen porpoising meer is, dus mijn rug heeft het nu iets makkelijker!”, lacht George Russell. De 2026-auto’s zijn minder rijhoogtegevoelig, waardoor teams minder op de limiet hoeven te opereren en de coureurs minder fysieke ongemakken ervaren.

Logischerwijs zijn de 2026-auto’s wel langzamer en hebben ze aanzienlijk minder downforce, maar dat is volgens Andrea Kimi Antonelli niet onoverkomelijk. "Ik vind de auto tot dusver fijn om mee te rijden. Ondanks dat het allemaal langzamer gaat dan vorig jaar, merk je dat niet zozeer. Natuurlijk voel je dat het minder is in snelle bochten door het gebrek aan downforce. Dat wordt ook lastig te evenaren, maar we staan nog maar aan het begin van dit reglement en de ontwikkeling zal in de komende jaren enorm zijn. De basis van deze auto is in ieder geval goed om mee te beginnen. Het is eerlijk gezegd beter dan dat ik had verwacht. Je merkt dat de auto's dertig kilo lichter zijn en je merkt ook dat ze wendbaarder zijn, vooral in langzame bochten."

Toch terugschakelen op rechte stukken?

Foto door: Mercedes AMG

Daar staat tegenover dat het vanaf dit jaar om veel meer draait dan alleen pushen, ook om de intelligentie van de coureurs waar Wolff al op duidde. Alhoewel het in essentie positief is dat coureurs nog meer het verschil kunnen maken dan voorheen, moet dat niet tot allerlei onnatuurlijke dingen leiden.

Naast actieve aerodynamica speelt het energiemanagement een veel grotere rol dan voorheen. Max Verstappen waarschuwde enkele jaren geleden als eerste dat juist dit tot terugschakelen op rechte stukken kan leiden. Na de Barcelona-shakedown erkent Russell dat dit nog steeds het geval is, al vindt hij het persoonlijk niet zo’n probleem als aanvankelijk gevreesd.

"Er is natuurlijk veel gepraat over mogelijk terugschakelen op rechte stukken in bepaalde omstandigheden. Dat zal waarschijnlijk ook zo zijn, maar eerlijk gezegd voelde dat niet zo abnormaal. Ik zou het omschrijven als wanneer je met je auto een heuvel oprijdt. Je rijdt nog steeds vol gas, maar je verliest snelheid en schakelt terug om extra toeren te maken en die heuvel op te komen. Zo voelt het ook als de motor energie terugwint. Er zijn dus wel momenten waarop je aan het einde van een recht stuk zult terugschakelen, zelfs als je vol gas geeft, maar eerlijk gezegd voelde dat in de simulator vreemder aan dan in werkelijkheid. Ik heb met een paar andere coureurs gesproken en zij hadden hetzelfde gevoel."

Liften in de kwalificatie: wordt F1 meer schaken?

Terugschakelen op de rechte stukken is niet het enige aspect dat F1-fans wellicht onnatuurlijk in de oren klinkt. Zo hebben verschillende coureurs laten weten dat ze zelfs tijdens een kwalificatierondje moeten liften om uiteindelijk tot de snelste rondetijd te komen. "Tijdens kwalificatieruns doen we ook aan lift and coast, ja. Dat is natuurlijk nieuw, maar op basis van de simulator was ik daar na één run al aan gewend. Het voelt nu eigenlijk al vreemd om het niet te doen", aldus Esteban Ocon.

"Het is op zich ook logisch met deze auto's, want als je vol gas blijft geven, dan trek je aan het einde van het rechte stuk in feite aan de handrem. Als je het gas iets eerder loslaat, dan is dat veel minder het geval. Natuurlijk is het anders dan normaal, maar het voelt natuurlijk aan, omdat het uiteindelijk de snelste manier van rijden is met deze auto's."

Foto door: Haas F1 Team

Volgens Russell is het in zekere zin net zoals met bandenmanagement, al is daar in 2026 een extra factor bij gekomen. "In het verleden deden coureurs vaak lift and coast om banden te sparen. Dat doet verder nergens iets aan af. Het is gewoon de meest efficiënte manier van rijden, en nu hebben we nog een paar extra dingen om mee te spelen. Maar je moet nog steeds zo laat mogelijk remmen en zoveel mogelijk snelheid meenemen door de bochten. De snelste coureur zal nog steeds degene zijn die als winnaar uit de bus komt. Ik denk niet dat het een engineering-race vanuit de cockpit wordt."

Nog geen Formule E? "Senna paste zijn rijstijl ook aan"

Dat laatste was op voorhand wel een beetje de vrees, dat de Formule 1 te veel de kant van de Formule E op zou gaan. Russell erkent dat hij die zorg voorafgaand aan de testdagen zelf ook had, maar dat zijn eerste meters met de Mercedes W17 veel van die zorgen hebben weggenomen. "Dat was voor mij ook een vraagteken toen ik aan de testweek begon, of het net zoals bij Formule E zou zijn dat je bijna een engineer nodig hebt om de auto te besturen in plaats van een coureur. Maar zoals ik al zei: het voelde veel natuurlijker aan dan dat ik had verwacht."

Ja, de Formule 1 zal dit jaar alsnog anders zijn dan voorheen, maar volgens Russell is die evolutie van alle tijden. Nu ligt er door het energiemanagement alleen meer nadruk op, maar volgens de Brit die dit jaar aan zijn achtste F1-seizoen begint, is dat in essentie niet anders dan innovaties uit het verleden.

"Het is absoluut nog steeds de Formule 1. Het voelt nog steeds als een raceauto en je verlegt nog steeds je grenzen. Het rijden is alleen anders. Maar als je terugkijkt naar eind jaren 80 of naar de jaren 90, en je kijkt naar de rijstijl van Ayrton Senna, dan trapte hij ook het gaspedaal in tijdens de bochten om de turbo te laten draaien. Dat was ook een bijzondere manier van rijden. Hetzelfde geldt voor de overgang van een versnellingspook naar flippers op het stuur. Het is gewoon anders, maar de Formule 1 verandert continu."

Risico van extreme snelheden minder groot dan gedacht?

Het potentiële veiligheidsrisico van dit alles is wat Wolff in het begin aanstipte: enorme snelheidsverschillen op rechte stukken. Met name op onoverzichtelijke banen zoals Jeddah kan dat gevaar opleveren, al is Russell – die dit thema twee jaar geleden zelf aansneed – ook in dat opzicht minder bezorgd dan voorheen.

"Er zullen voorbeelden zijn van grote snelheidsverschillen, maar ik denk niet dat het een probleem vormt in droge omstandigheden. Het kan wel een probleem zijn bij slecht zicht. Maar als het zicht slecht is, is het nat. En als je in natte omstandigheden rijdt, ben je veel langzamer in de bochten en zijn de remzones langer. Daardoor win je veel meer energie terug en verbruik je minder. In de regen zou er dus voldoende energie moeten zijn voor een volledige ronde." In dat geval heeft iedereen voldoende elektrisch vermogen door het vroege aanremmen en de lage bochtensnelheden, waardoor coureurs niet op rechte stukken extra hoeven te sparen en er dus geen grote snelheidsverschillen moeten ontstaan.

Het daadwerkelijke succes van de 2026-regels moet in de praktijk blijken en wordt afgemeten aan de races zelf en in hoeverre coureurs elkaar kunnen volgen – een voornaam doel van de FIA – maar op basis van de eerste signalen zijn sommige rijders in ieder geval minder bang voor ‘onnatuurlijke’ taferelen dan gevreesd. Ja, F1 wordt anders, maar afgaande op de eerste signalen hopelijk geen Formule E of Mario Kart.

