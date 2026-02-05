Norris over Verstappen: "Er zijn veel dingen aan Max die ik nog steeds bewonder"

Met het veroveren van de F1-titel in 2025 heeft Lando Norris op 26-jarige leeftijd al zijn jongensdroom verwezenlijkt. Hij mag dit jaar startnummer één op de McLaren dragen en doet dat ook met trots, maar het betekent niet dat hij minder motivatie voelt om nog eens voor de titel te gaan.

"Uiteindelijk is het zo dat, als ik het niet nog eens zou bereiken, ik altijd iets heb waar ik enorm trots op ben en waarvan ik weet dat het een grote prestatie is", zegt Norris tegen onder meer Motorsport.com. "Maar dat heeft absoluut geen ambitie of verlangen weggenomen om het opnieuw te willen doen, of om dit seizoen in te gaan zonder dat het me iets kan schelen. Zo heb ik het totaal niet voor me gezien."

Lando Norris kroonde zich in 2025 tot F1-kampioen na een spannende titelstrijd. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Sterker nog, ik heb vorig jaar enorm genoten en natuurlijk wil ik dat opnieuw meemaken – hopelijk alleen met een wat langere winterstop aan het einde van dit jaar. Dat zou fijn zijn. Ik heb het gevoel dat, als ik ooit niets meer zou bereiken, ik altijd iets heb om op terug te vallen en waar ik trots op kan zijn, ongeacht wat mensen zeggen. Maar ik ben dit jaar ingestapt met dezelfde ambitie als vorig jaar: proberen opnieuw te winnen", benadrukt de kampioen van 2025.

Andere mentaliteit dan Verstappen

Gevraagd of hij vermoedt dat andere F1-kampioenen als Michael Schumacher, Lewis Hamilton en Max Verstappen er hetzelfde over zullen hebben gedacht na het behalen van hun titels, antwoordt Norris: "Ik kan niet beantwoorden wat Michael en al die anderen precies dachten."

"Ik denk dat het vrij duidelijk is dat ik een andere mentaliteit en een andere benadering heb dan bijvoorbeeld Max", voegt hij toe. "Of dat goed of slecht is, mag je zelf beslissen. Er zijn veel dingen aan Max die ik nog steeds bewonder en waarvan ik soms zou willen dat ik er hier en daar iets meer van had. Maar ik probeer altijd mijn eigen dingen te verbeteren."

Hoewel Norris nu dus een titel op zak heeft en nog zeker twee jaar bij McLaren rijdt, weet hij dat er ook nog dingen zijn die beter kunnen. "Ik weet dat er nog steeds gebieden zijn waarop ik niet op het niveau zit dat ik moet hebben", meent hij. "Het niveau is al goed, maar als je tegen deze jongens vecht, moet je bijna perfect zijn. Er zijn nog genoeg dingen waar ik aan wil werken en waarin ik beter wil worden, maar de basis van waar ik nu sta, is al behoorlijk sterk."

Norris benadrukt dat zijn motivatie om te winnen niet minder is geworden nu hij kampioen is. Foto door: McLaren

Norris herhaalt bovendien dat zijn motivatie om te winnen "precies hetzelfde" is als voorheen. "Ik heb daar zeker niets van verloren. Sterker nog, ik denk dat ik juist meer vertrouwen heb gekregen", klinkt hij zelfverzekerd. "Ik heb in het verleden vaak in interviews gezegd dat ik iemand ben die iets moet zien om het te geloven, vooral als het over mezelf gaat. Geloofde ik dat ik voor het eerst pole kon pakken of een race kon winnen? En toen ik het eenmaal had gedaan, dacht ik: ah, ik kan het dus."

"Zo heb ik altijd gedacht en geloofd, om wat voor reden dan ook. En vorig jaar ben ik op veel vlakken beter geworden, vooral mentaal: in de voorbereiding en in hoe ik omga met goede momenten, slechte momenten en alles daartussenin."

Wat voor Norris wel belangrijk blijft, is dat hij in dat proces zijn "eigen weg" moet vinden. Hij stelt dat hij niet "moet negeren wat anderen in het verleden hebben gedaan", maar wil vooral zien te begrijpen wat hem motiveert.

"En een groot deel van mijn motivatie is – zoals ik eerder al heb gezegd – niet alleen mezelf zien op de hoogste trede van het podium of met een trofee in mijn handen. Voor mij gaat het ook om samen met het team zijn, hen de trofeeën laten pakken, samen feesten en vieren, dat soort dingen. Dus eerlijk gezegd ben ik niet zo bezig met hoe andere mensen daarover hebben gedacht. Mijn motivatie is nog steeds net zo groot om weer te winnen en mijn team trots te maken."