Twijfel bij Norris? Wereldkampioen 'redelijk' tevreden na F1-shakedown
Lando Norris kijkt met een redelijk goed gevoel terug op de shakedown van de McLaren, afgelopen week in Barcelona. De Britse wereldkampioen benadrukt vooral het belang van betrouwbaarheid
Foto door: Formula 1
Hoewel McLaren tijdens de testdagen in Barcelona niet de volledige drie dagen in actie kon komen, is Lando Norris te spreken over de tijd die hij doorbracht in de MCL40. Het team kampte op de eerste testdag met wat kleine, maar hardnekkige problemen waardoor Norris en Oscar Piastri aan het einde van de rit niet verder kwamen dan 291 ronden. Beduidend minder dan concurrenten als Mercedes (500 ronden) en Ferrari (444 ronden) en ook op de tijdenlijst prijkte McLaren niet bovenaan.
Toch wil regerend wereldkampioen Norris niet spreken van een mislukte week. Sterker nog, hij was zelfs redelijk tevreden. "Ja, het is zo makkelijk om je te laten meeslepen in vergelijkingen, want we zijn allemaal competitief en je wilt jezelf altijd goed zien presteren en het gevoel hebben dat je snel kunt zijn."
Het draait - zoals eigenlijk altijd in deze fase van testen - niet om rondetijden, benadrukte Norris nog maar eens. "We hebben veel geleerd over het rijden, zowel met weinig brandstof als met veel brandstof, over de banden en eigenlijk alles waarvoor we hier kwamen: de auto begrijpen." Daarbij lag de nadruk vooral op betrouwbaarheid, vervolgde de Engelsman. "We wilden controleren of alle sensoren werkten zoals ze moeten, of de krachtbron goed functioneert, de versnellingsbak – eigenlijk dat alles doet wat we verwachten. Betrouwbaarheid is één van de belangrijkste dingen."
Lando Norris is blij weer achter heet stuur van eeen F1-auto te zitten.
Foto door: McLaren
Voor Norris zelf was het ook een kwestie van opnieuw vertrouwd en comfortabel te raken in en met de auto, iets wat niet helemaal lukte. "Er zijn wat kleine dingen die ik hier en daar wil aanpassen, maar verder voelt het nog steeds als een raceauto, voelt het snel en blijft het leuk om te rijden."
Ook voor Norris, die dit jaar begint aan zijn achtste F1-seizoen, is er een hoop te leren in de komende weken en maanden. "Elk jaar zijn er dingen anders waar je aan moet wennen, maar dit is zeker één van de grootste veranderingen. En we zijn pas op één circuit geweest. Op elk volgend circuit zullen er weer andere manieren zijn om alles te benutten en uit te zoeken." Toch overheerst het enthousiasme. "Ik ben blij. Het is gewoon fijn om weer in een auto te zitten en dat gevoel van G-krachten te ervaren. Het is mooi om terug te zijn en ik kijk nu al uit naar een paar dagen vrij en daarna naar Bahrein."
