Russell baalt van verdedigen Perez: "De regels zijn duidelijk"

Mercedes boekte tijdens de Franse Grand Prix de eerste dubbele podiumfinish van het seizoen 2022. Lewis Hamilton werd knap tweede, terwijl teamgenoot George Russell als nummer drie mee mocht naar het podium. De uitvalbeurt van leider Charles Leclerc hielp daarbij een handje, maar dat wil niet zeggen dat het dubbele podium is komen aanwaaien. Met name Russell moest flink knokken om een plekje op het ereschavot te bemachtigen. Rondenlang zat de jonge Brit achter Sergio Perez, die namens Red Bull Racing niet zijn sterkste race van het seizoen afwerkte. Het duel kwam in ronde 42 pas echt los, toen Russell in bocht 8 de aanval opende op Perez.

"Ik zag dat hij het lastig had toen Sainz hem passeerde en ik wist dat ik één kans had", blikt Russell terug op zijn strijd met Perez. Bij die eerste inhaalpoging kwam hij van heel ver, waardoor er licht contact was met de Mexicaan en de RB18 via de uitloopstrook de vierde positie behield. Via de teamradio liet Russell zijn ongenoegen duidelijk blijken, maar een straf kwam er uiteindelijk niet en daar baalt hij van. "In mijn ogen zat ik aan de binnenkant en de regels zijn best duidelijk. Het voorwiel naast het achterwiel is voldoende als je aan de binnenkant zit en dat is was bij mij het geval was. Hij liet mij niet echt veel ruimte. Desondanks ben ik blij dat ik door kon en de derde plek naar huis kon rijden. Twee Mercedessen op het podium, dat is geweldig."

Het behaalde resultaat in Le Castellet kan Russell dus wel bekoren, hoewel hij dus zijn meerdere moest erkennen in teamgenoot Hamilton en winnaar Max Verstappen. Een makkelijke race was het echter niet met temperaturen van ruim boven de 30 graden Celsius en een asfalttemperatuur van zo'n 55 graden. "Ik ben flink aan het zweten en eerlijk gezegd ben ik best kapot, het was een lange en zware race", erkent Russell. "De snelheid was goed, maar we hadden het lastig met het opwarmen van de banden bij de herstart. Daardoor zat Checo er echt bovenop, maar ik was blij om de geblokte vlag te zien en als derde over de finish te komen."

