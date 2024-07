Vanaf het moment dat Lawrence Stroll Aston Martin Racing overgenomen heeft, is het Formule 1-team een aantrekkelijke optie geworden voor mensen in de paddock. Niet alleen is het salarisstrookje aanlokkelijk, maar ook de mogelijkheden binnen de renstal zijn dankzij de financiële mogelijkheden groot. Verschillende topmensen hebben de overstap al gewaagd.

In 2022 kwam bijvoorbeeld Marco Mattiacci binnen. De Italiaan had al een aardige carrière bij Ferrari opgebouwd. Via de automobieltak van het bedrijf stapte de 53-jarige in 2014 in bij het raceteam als operationeel directeur en teambaas. Hij was de opvolger van Stefano Domenicali, die in april van dat jaar opstapte als teambaas. Na een paar jaar bij een Amerikaans bedrijf in elektrische auto's stapte hij begin 2022 in bij Aston Martin om de rol van marketingmanager voor de hele groep op zich te nemen.

Waar Mattiacci niet direct bij het F1-team betrokken is, was Martin Whitmarsh dat wel. Whitmarsh had voor zijn komst bij Aston Martin ook al genoeg stappen in de koningsklasse van de autosport gezet. Zo was hij in 2009 bij McLaren de opvolger van de legendarische teambaas Ron Dennis. Een succes werd het echter niet. McLaren verloor de fabriekssteun van motorenleverancier Mercedes, dat een eigen team opzette. Daardoor werd de formatie uit Woking een klantenteam van het Duitse merk. Sportief had dat ook de nodige consequenties. In 2014 werd hij uit zijn positie ontheven en werd hij opgevolgd door zijn voorganger. In oktober 2021 maakte Aston Martin bekend dat Whitmarsh de rol van CEO van de Aston Martin Group in ging vullen.

Whitmarsh blijft echter niet lang meer de CEO. Hij wordt 1 oktober opgevolgd door Andy Cowell, die Mercedes verlaat voor een avontuur bij de formatie uit Silverstone. Bij Mercedes was hij tussen januari 2013 en juni 2020 verantwoordelijk voor de motorenafdeling. In die tijd pakte Mercedes twaalf wereldtitels. Of Whitmarsh na de komst van Cowell helemaal moet vertrekken of ergens anders binnen Aston Martin aan de bak mag, is nog niet bekend.

Andy Cowell is de nieuwe CEO van Aston Martin.

Technische staf wordt continu versterkt

Ook op technisch gebied is er in de tijd veel veranderd. De eerste grote naam die naar Aston Martin trok, was Dan Fallows. De ingenieur verliet de positie van hoofd aerodynamicus bij Red Bull Racing om bij Aston Martin technisch directeur te worden. In 2025 krijgt hij versterking van voormalig Ferrari-topman Enrico Cardile. Cardile was bij Ferrari verantwoordelijk voor de chassis en moet bij zijn toekomstige werkgever op dat gebied voor verbeteringen zorgen.

Klaar is Aston Martin met de komst van Cardile allerminst. De grootste transfer moet namelijk nog komen. Het is een publiek geheim dat Lawrence Stroll enorm gecharmeerd is van topontwerper Adrian Newey. In de wandelgangen gaat rond dat Newey een uitstekende aanbieding op zak heeft en eerder deze maand lekte uit dat de ontwerper een geheime rondleiding in de fonkelnieuwe fabriek heeft gehad. Of Newey toehapt valt nog te bezien, maar het laat wel zien dat Aston Martin grote ambities heeft.