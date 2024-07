Hoe Aston Martin F1 uit de vormdip wil komen

Na de verrassend sterke seizoensstart van 2023 is het Formule 1-team van Aston Martin Racing langzamerhand weggezakt. Fernando Alonso kon vorig jaar nog een paar podiumplaatsen opeisen, maar daar is dit jaar nog geen kans voor geweest. De beste prestatie van het team uit Silverstone was een vijfde plaats in Saudi-Arabië. In het constructeurskampioenschap bevindt Aston Martin zich op P5 ook op een eiland, want nummer vier Mercedes en nummer zes RB F1 Team bevinden zich op relatief grote afstand.

Toch was en is er de vrees dat P5 in het WK kwijtgeraakt kan worden. RB begon namelijk uitstekend aan het Europese seizoen, terwijl de updates op de AMR24 niet voldeden aan de verwachtingen. De vloer, vleugel en bodywork die in Imola werden geïntroduceerd zouden de performance van de auto moeten verbeteren, maar het tegenovergestelde was waar. De auto werd zelfs lastiger te besturen. Door de problemen met de updates werden er ook nauwelijks punten gescoord. Tot aan Silverstone bleef het team op een dubbele puntenfinish op een drijfnat circuit in Canada na met lege handen achter.

Aston Martin performance-directeur Tom McCullough legde na de matige reeks aan resultaten uit wat er volgens hem aan de hand was. "De balans was wat lastiger af te stellen en de auto was daardoor lastiger te besturen, maar ik heb het idee dat meer teams daar last van hebben", aldus de Brit. "Dat gezegd hebbende is voor ons nu de taak om meer basisperformance aan de auto toe te voegen. Dan pas kunnen we vechten met de auto's waar we mee willen vechten. We kwamen [in Spanje en Oostenrijk] wat tekort, maar dat kwam ook door de lay-out van die circuits. In Canada hadden we precies dezelfde auto en toen scoorden we wel. We begrijpen nu een beetje waardoor dat kwam."

Snelheid in bochten

Uit de gps-data blijkt dat Aston Martin het met name lastig heeft in de bochten met een grote radius en/of hogesnelheidsbochten. In de laatste twee snelle bochten op Spielberg was namelijk zichtbaar dat Alonso niet zoveel gas durfde te geven als zijn concurrentie. Die bochten zijn precies de bochten waar het verschil gemaakt wordt op het parcours. Om dit probleem te verhelpen kwam de Britse formatie met een nieuwe voorvleugel naar Silverstone. Het leverde direct een dubbele puntenfinish op, met Alonso op P7 en Lance Stroll op P8. Alonso was na de race tevreden, maar verklaarde wel dat dit normaal moet zijn voor zijn team. Teambaas Mike Krack was ook niet ontevreden, maar maakte zich wel zorgen over de nabije toekomst. Hij zag dat Nico Hülkenberg in de Haas te snel was voor zijn coureurs.

Voor McCullough en zijn team is het nu de taak om de volgende stap in de ontwikkeling te zetten. De eerste tekenen of dat lukt gaan we in Hongarije en op Spa zien, want voor die races zijn upgrades aangekondigd. "We gaan pure downforce op de auto brengen, want we weten dat de auto sneller wordt als we dat doen", onthulde de technische topman. "De balans vinden is misschien wat moeilijker op circuits met lange bochten, in ieder geval minder makkelijk als op circuit met korte bochten. In de korte bochten is de balans ook wat minder belangrijk. We zijn bezig om de perfecte balans te vinden. Uiteindelijk krijgen we dan een auto waarmee zowel naast de baan als op de baan door de coureurs goed te werken is."

In die zoektocht wordt in ieder geval gekeken naar 2026. Tegen die tijd is namelijk de nieuwe fabriek helemaal klaar voor gebruik, inclusief een hypermoderne windtunnel. Tot die tijd is het behelpen met het lenen van de tunnel van Mercedes in Brackley. Ook is Aston Martin druk bezig met het aantrekken van hoog aangeschreven personeel. Enrico Cardile kwam over van Ferrari en gaat zich bezig houden met de technische afdeling, Andy Cowell is de nieuwe CEO van het team en het is een publiek geheim dat topontwerper Adrian Newey torenhoog op het wensenlijstje van teameigenaar Lawrence Stroll staat. Alles staat in het teken om met de nieuwe regels in 2026 de titelstrijd aan te kunnen gaan.