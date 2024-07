Een blik achter de schermen: Dit is de nieuwe F1-fabriek van Aston Martin

Na de mediadag voor de Britse Grand Prix is het tijd om de weg over te steken. Pal naast de tijdelijke campings waar duizenden fans hun tentjes hebben opgezet, prijkt de nieuwe Aston Martin Campus. Het is letterlijk aan de andere kant van de weg vanaf het circuit en dus doet 'the Silverstone based team' die naam nog altijd eer aan. Toch is er bijzonder veel veranderd sinds Eddie Jordan in 1990 op deze locatie een fabriek liet bouwen voor zijn F1-team, dat een jaar later voor het eerst aan de start zou verschijnen: Jordan F1. De faciliteit diende jarenlang als de thuisbasis voor Jordan, Midland, Spyker, Force India, Racing Point en uiteindelijk Aston Martin. In totaal zijn er vijf overwinningen geboekt met bolides uit die fabriek, waarvan de eerste het krankzinnige spektakelstuk op Spa-Francorchamps in 1998 was (Damon Hill voor Ralf Schumacher) en de laatste de Sakhir Grand Prix van 2020 (Sergio Pérez).

De Jordan-faciliteit is in de zomer van 2023 tegen de vlakte gegaan. Nieuwe tijden vragen nou eenmaal om nieuwe faciliteiten, al is de sloop van het Jordan-gebouw wel een emotioneel moment voor Guy Austin geweest. De goedlachse projectmanager is anno 2024 verantwoordelijk voor de bouw van de Aston Martin Campus, maar was dat in 1990 ook al voor de fabriek van Eddie Jordan. Een teamlid van het allereerste uur dus. "Maar toen had ik nog haar en was ik iets langer!", grapt Austin. Sindsdien is er veel veranderd, niet alleen aan het postuur van Austin zelf, maar ook aan het team. De oude Jordan-fabriek is er niet meer en op dezelfde plek prijken inmiddels drie spiksplinternieuwe gebouwen die met overdekte loopbruggen zijn verbonden. Het eerste gebouw staat er inmiddels al meer dan een jaar en bevat de fabriek zelf, dus waar de F1-auto's van Aston Martin worden ontwikkelend, gebouwd en doorontwikkeld.

Inmiddels zijn de gebouwen twee en drie daarbij gekomen, waarbij het tweede gebouw trouwens uit de grond is gestampt op exact de plek waar de Jordan-faciliteit jarenlang stond. Voordat we dat gebouw binnenstappen, grapt Mike Krack: "Het werk is nog niet helemaal afgerond, dus moet iedereen ook een helm op als ze naar binnen gaan? Ik moest dat wel, dus onze vrienden van de media krijgen nu al meer privileges dan ik. Nou ja, vrienden... ze zijn niet allemaal vrienden van ons." De teambaas is onder de indruk van wat er in Silverstone is gecreëerd. "Iedereen wordt weggeblazen. Ik was twee weken geleden voor het laatst in de nieuwe gebouwen en werd echt weggeblazen. We dachten dat gebouw één al groot en state of the art was, maar inmiddels is het alleen maar meer en grootser geworden. Dit past precies bij de visie van Lawrence Stroll. Als hij iets zegt, dan doet hij het ook. Dit zijn geen woorden, nee, dit zijn daden." Die laatste uitspraak is natuurlijk een reactie op Fernando Alonso, die na de matige resultaten in de afgelopen maanden heeft laten weten dat het team minder moet praten en meer moet doen.

Na de introductie van Krack volgt de rondleiding die ons allereerst naar het tweede gebouw leidt. Enigszins kolderiek is dat Krack sprak van 'weggeblazen worden', maar dat het in de praktijk vooral lege ruimtes betreft. "Hier is een lege ruimte en daar zien jullie nog een lege ruimte." Het afplakken van onze camera's leek dan ook niet meteen noodzakelijk, al grapt een collega: "Misschien willen ze niet dat de concurrentie weet welke vloerbedekking hier ligt!" In realiteit gaat het natuurlijk meer om wat de nieuwe fabriek moet worden. Aston Martin hoopt hier het zaadje te planten voor toekomstig succes. Dat succes moet vooral in de gebouwen één en drie tot stand komen. Het tweede gebouw is slechts het sociale hart van de nieuwe campus, met onder meer de bedrijfsrestaurants, een grote sportschool en meerdere vergaderruimtes. "En buiten hebben we ook nog een hardloopparcours in de vorm van het echte Silverstone-circuit", voegt Krack toe. "Gelukkig is ons rondje wel iets korter dan de echte baan, want anders zagen we onze medewerkers nooit meer terug... Bovendien krijgen ze hun beweging toch wel, aangezien het vierhonderd meter lopen is van de ene kant van de campus naar de andere kant."

Cruciaal is dat alle afdelingen straks onder één dak zitten, waardoor de communicatie en samenwerking een stuk beter zou moeten verlopen dan in de oude fabriek. De logistieke afdeling en de nieuwe simulators zijn ook in het tweede gebouw te vinden, waarbij noemenswaardig is dat die nieuwe simulator drie keer zo groot is dan het vorige exemplaar. Dankzij alle restricties op het 'echte' testwerk draait de Formule 1 tegenwoordig meer en meer om de virtuele wereld. Daar worden de echte verschillen gemaakt. Het hangt nauw samen met het derde gebouw van de nieuwe Aston-campus, bovenal het onderkomen van de nieuwe windtunnel. "Hier is al onze hoop op gevestigd", klinkt het tijdens de rondleiding meteen van een teamlid.

Het is een mening die teambaas Krack deelt. Zo hoeft Aston Martin richting de toekomst niet langer te vertrouwen op de faciliteiten van Mercedes, maar kunnen noviteiten in eigen huis worden getest. "We kunnen straks - natuurlijk wel binnen de grenzen van het reglement - dingen testen wanneer we dat zelf graag willen en hoeven niet langer onze planning af te stemmen op een andere partij." Een goede simulator, windtunnel en CFD-modellen zijn tegenwoordig goud waard en dus mag het geen wonder heten dat Stroll senior daar enorm in investeert. "Op dit gebouw met de windtunnel en additive manufacturing hebben we inderdaad al onze hoop op gevestigd voor de toekomst", bevestigt Krack. "We beschikken straks over onze eigen windtunnel, onze eigen model shop om de modellen voor in die windtunnel te maken en daarbij mogen we de versnellingsbak ook niet vergeten. De testbank daarvan bevindt zich eveneens in dit gebouw. In de gebouwen één en drie proberen we de winnende auto van de toekomst te maken, terwijl het tweede gebouw de verbinding is, ook de verbinding tussen onze mensen."

De filosofie en ambities die achter de nieuwe gebouwen schuilgaan, zijn glashelder. Stroll wil op termijn winnen en is bereid om daarvoor erg diep in de buidel te tasten. De nieuwe campus is één ingrediënt en de aanstaande samenwerking met Honda - waardoor Aston Martin in feite een fabrieksteam wordt - is een tweede. Een cruciale derde pijler moet het personeel zijn. Aston Martin heeft begin vorig jaar eenmaal een immense stap gezet met onder meer Red Bull-aanwinst Dan Fallows aan het roer, maar is daarna weer weggezakt in de ontwikkelingsstrijd. Het toont aan dat er meer nodig is en dit is precies waarom Stroll vol inzet op de komst van Adrian Newey en de voormalig motorenchef van Mercedes Andy Cowell heeft aangetrokken. Laatstgenoemde zal zich in oktober bij Aston Martin voegen als 'group CEO'.

"Maar voordat we over Andy Cowell spreken, moeten we eerst Martin Whitmarsh nog noemen", duidt Krack op de man die Cowell gaat vervangen. "Hij verdient veel credits voor deze nieuwe fabriek. Veel van wat jullie hier nu zien, was er zonder Martin niet geweest. Hij is een drijvende kracht achter de bouw van onze campus geweest, en ook zeker een drijvende kracht achter het tempo waarin we alles hebben gedaan." Over dat laatste kan projectmanager Guy Austin een woordje meespreken. Whitmarsh heeft hem veelvuldig achter de broek aan gezeten, al lacht Austin. "Nee hoor, alles is altijd in volledige harmonie gegaan!" De realiteit is natuurlijk anders, al is dat ook logisch bij een project van deze omvang. "Martin is een fijne man om voor te werken. We hebben interessante discussies gehad en hij pusht hard, maar dat moet ook vanuit zijn rol. Dit is de Formule 1, dit is niet de NHS [National Health Service]... Als zondagmiddag om 15.00 uur de lampen uitgaan, dan moeten we er staan en die druk voelen we allemaal: ik bij de bouw, Mike bij het leiden van het team en de engineers bij het ontwerpen van de auto."

Toch lijkt het geen toeval dat Whitmarsh wordt vervangen door Cowell. Zo klinkt in de wandelgangen steeds vaker dat de combinatie Whitmarsh-Newey geen gelukkige zou zijn, waardoor Stroll met het vertrek van Whitmarsh de weg probeert vrij te maken voor de legendarische ontwerper die afzwaait bij Red Bull. Het past allemaal naadloos in de toekomstvisie die Stroll voor ogen heeft: winnen op de lange termijn. Met de Honda-deal en de nieuwe fabriek die dit najaar volledig operationeel moet zijn, lijken twee van zijn voornaamste pijlers werkelijkheid te worden. Met het inzetten op Cowell en idealiter Newey wordt er ook hard aan een derde ingrediënt gewerkt, al kunnen er nog altijd vraagtekens worden gezet bij een vierde factor: de coureurs. Want als de lat voor de toekomst bijzonder hoog wordt gelegd, zijn een in 2026 44-jarige coureur en Lance Stroll dan wel de mannen om op te bouwen? De vraag stellen is hem waarschijnlijk beantwoorden, al kan het aan de faciliteiten in ieder geval niet liggen.