Aston Martin F1 bevestigt komst van Ferrari-kopstuk Cardile

Cardile werkte bijna twintig jaar voor Ferrari, waar hij de laatste jaren als technisch directeur werkzaam was. Op maandag werd bekendgemaakt dat de wegen van beide partijen per direct scheidden. De 49-jarige Italiaan werd al geruime tijd genoemd als nieuwe aanwinst van Aston Martin. Motorsport.com kon eerder al melden dat de deal al rond was. De formatie uit Silverstone heeft zijn komst nu ook formeel bevestigd. Cardile is aangesteld als Chief Technical Officer.

“Ik wil Enrico graag welkom heten bij Aston Martin. We zijn bezig om onze technische leiding te versterken met het oog op de significante reglementsveranderingen in 2026. Ik ben dolblij dat we opnieuw een toptalent aan ons team hebben toegevoegd”, aldus teameigenaar Lawrence Stroll. “Enrico deelt mijn motivatie om succesvol te zijn in F1. Hij krijgt de beschikking over alle middelen om die ambitie waar te maken. Samen met Andy Cowell als Group CEO en onze huidige leiders creëren we een formidabel team.”

Cardile maakte indruk op Aston Martin door zijn rol in de wederopstanding van de Scuderia in de voorbije jaren. De Britse fabrikant werkt hard om het Formule 1-team te versterken, in de hoop in de komende jaren mee te kunnen doen om de hoofdprijzen. Zo is er een gloednieuwe fabriek in aanbouw en werd voormalig Mercedes F1-motorenbaas Andy Cowell binnengehaald als CEO.

De renstal blijft ook azen op de handtekening van Red Bull-topontwerper Adrian Newey. De Brit werd veelvuldig genoemd bij Ferrari, maar ook Aston Martin heeft hem een riant aanbod gedaan om de overstap te wagen.