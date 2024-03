Vasseur: “Ferrari heeft achterstand op Red Bull gehalveerd”

Carlos Sainz opende het Formule 1-seizoen voor Ferrari zaterdag met een podiumplaats door een kleine drie seconden achter Sergio Pérez als derde aan de finish te komen in Bahrein. Charles Leclerc begon als tweede aan de race en leek na remproblemen onderweg naar de vijfde plek, alvorens hij in de eindfase nog een plaats opschoof na een fout van George Russell.

“Met gemengde gevoelens”, antwoordt teambaas Frederic Vasseur op de vraag van Motorsport.com hoe hij terugkijkt op het eerste raceweekend van het jaar. “Het positieve is dat we de snelste ronde in de kwalificatie hebben gereden [Leclerc ging in Q2 een fractie sneller dan Verstappen in Q3] en in principe dus in staat waren om de pole-position te pakken. Daarnaast hebben we vergeleken met een jaar geleden 50 procent van de achterstand die we op Red Bull hadden in de race, goedgemaakt.” In 2023 kwam Carlos Sainz 48 seconden na racewinnaar Max Verstappen als vierde aan de finish in Bahrein. Dit jaar bedroeg het verschil tussen Sainz en Verstappen aan het einde van de race 25 seconden.

“Negatief is dat het niet voldoende is en we opnieuw te veel problemen hadden gedurende het weekend”, gaat de Fransman verder. “Zo moeten we het remprobleem dat zich bij de auto van Charles voordeed, zien te verhelpen. Gezien de omstandigheden heeft hij het - met hulp van de pitmuur - erg goed gedaan door nog vierde te worden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik tijdens de eerste stint niet heel optimistisch was over de situatie.”

Leclerc liet na de race weten dat er op een zeker moment meer dan honderd graden verschil zat tussen zijn remmen. Wat het probleem bij Leclerc precies veroorzaakte, moet nog worden bekeken. “Dat weten we nog niet, maar het klopt dat er een gigantisch verschil zat tussen linksvoor en rechtsvoor, wat van invloed was op het remmen en ervoor zorgde dat Charles steeds blokkeerde. Het was heel lastig om het op te lossen en het probleem kwam op een gegeven moment ook terug toen hij bij iemand in een slipstream zat. Maar tijdens het laatste deel van de race was het oké.”

Seizoen al voorbij?

Vasseur erkent dat Ferrari nog tekort komt ten opzichte van Red Bull, maar voegt toe dat pas na een paar races een eerste balans kan worden opgemaakt. “Ik denk dat we pas na Melbourne een beter plaatje hebben van hoe iedereen ervoor staat. Maar een jaar geleden zaten we er een seconde vanaf en nu misschien vijf tienden. Dat is nog niet genoeg, we liggen nog steeds achter. Maar om gezien de omstandigheden derde en vierde te worden, is volgens mij geen drama.”

Vasseur put moed uit de vooruitgang die Ferrari gedurende het vorige seizoen met de auto heeft geboekt. “We hebben dit jaar bovendien een veel betere basis om op verder te bouwen. Voor de coureurs is het bij deze auto veel makkelijker om aan te wijzen wat de zwakke punten zijn en waar we kunnen verbeteren. Vorig jaar was de wagen veel moeilijker te lezen voor ze.”

Velen zijn van mening dat Max Verstappen al zeker is van zijn vierde wereldtitel, gezien zijn dominante optreden in de seizoensouverture. Vasseur: “We hebben 24 races. Als je kijkt naar het laatste deel van het vorige seizoen, dan konden we in de laatste zeven races of iets dergelijks om de eerste positie meevechten. Het is een lang seizoen waarin ruimte is om de auto te ontwikkelen. We deden dit weekend mee voor de pole. Dat betekent dat er nog wel momenten komen dat we vanaf pole kunnen starten en daarmee ook momenten dat we races kunnen winnen. Ik ben redelijk tevreden met de stap die we hebben gezet vergeleken met twaalf maanden geleden. We blijven echter keihard pushen, en iedereen in het team is gemotiveerd.”