Leclerc baalt van remproblemen: “Had tweede kunnen worden”

Charles Leclerc begon als tweede aan de wedstrijd op het Bahrain International Circuit maar zakte in de openingsfase van de race weg naar de vijfde plek doordat hij met steeds groter wordende remproblemen kampte. Later in de race stabiliseerde de situatie, waardoor hij richting het einde van de wedstrijd George Russell nog kon inhalen voor de vierde plek. De Monegask had echter op meer gehoopt.

“Het was niet te doen tijdens de eerste vijftien ronden”, laat Leclerc na een vraag van Motorsport.com weten. “Het werd elke ronde erger. Ik remde telkens drie meter eerder, maar ik bleef maar blokkeren. Ergens tussen de vijftiende en twintigste ronde stabiliseerde het.”

“Het team vertelde me over de radio dat er meer dan honderd graden verschil zat tussen linksvoor en de band rechtsvoor, wat gigantisch is”, gaat de Ferrari-coureur verder. “Toen dacht ik dat het alleen nog maar een kwestie was van de auto naar de finish brengen.” Toch ging het aan het einde beter. Volgens Leclerc werd het probleem echter niet minder naarmate de Grand Prix vorderde. “Maar nadat de situatie niet langer verslechterde, begonnen we constanter te worden. Gezien de omstandigheden is vierde een erg goed resultaat, al ben ik natuurlijk wel erg teleurgesteld, want ik denk echt dat we vandaag tweede hadden kunnen worden.”

Volgens Leclerc was hij vijfde geworden als Russell geen fout had gemaakt. “Het zou erg moeilijk voor mij zijn geworden om George in te halen, ook al was ik sneller dan hij. Hij was namelijk behoorlijk sterk in de laatste bocht, dus ik had dan van vrij ver een poging moeten wagen. Maar met de remproblemen die ik had, zou het heel moeilijk voor me zijn geweest om dat risico te nemen. Zonder de fout die hij maakte, was het dus erg lastig geworden.”

Race pace nog een vraagteken

Leclerc voegt toe dat hij geen idee heeft wat de remproblemen veroorzaakte en dat hij er ook nog niet eerder last van heeft gehad. “Ik was vrij verrast toen ik aan het einde van de race hoorde wat mijn pace was. We deden redelijk goede rondetijden met een auto die totaal niet goed voelde doordat ik de rembalans compleet moest veranderen om het remprobleem rechtsvoor tegen te gaan. De snelheid was dus beter dan ik verwacht had met het probleem dat we hadden. Maar wat mijn werkelijke snelheid zou zijn geweest, is heel lastig te zeggen.”

En dat laatste geldt ook voor het ware verschil met racewinnaar Max Verstappen. “Ik was vrij optimistisch vanochtend, omdat ik dacht dat we een goede auto hadden voor de race. Maar helaas hebben we niet kunnen zien of dat ook echt zo was. We zullen dus ook tot Jeddah moeten wachten om te zien of het verschil tussen Max en ons is zoals we verwacht hadden, of groter.”