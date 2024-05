Fotograaf raakt gewond bij startcrash F1 GP Monaco

De Formule 1 Grand Prix van Monaco was maar een paar honderd meter onderweg toen er een gigantische crash plaatsvond. Op weg naar Beau Rivage kwamen Sergio Pérez, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg met elkaar in aanraking en crashten alle drie hevig. Het mocht een wonder heten dat de coureurs zonder kleerscheuren konden uitstappen, maar een Italiaanse fotograaf die op die plek stond had minder geluk. Hij werd door rondvliegende onderdelen geraakt en raakte daarbij gewond. Na een onderzoek in het medisch centrum van het circuit werd duidelijk dat de verwondingen meevielen. Nog voor het einde van de race liet de fotograaf zijn gezicht alweer zien in het mediacentrum.

De race werd na het incident een minuut of veertig stilgelegd. De marshals kregen in die tijd de mogelijkheid om de baan schoon te vegen. Ook de vangrail had het stevig te verduren gehad door de klap en moest gerepareerd worden.

Na afloop van de race ging het niet over de klap zelf, maar over de schuldvraag. Magnussen wees naar Pérez. De Deen was ervan overtuigd dat zijn concurrent niet genoeg ruimte liet en dat daardoor de crash ontstond. Pérez en Red Bull-topmannen Helmut Marko en Christian Horner bekeken het echter van de andere kant. Zij spraken hun verbazing uit over de manier waarop de wedstrijdleiding naar het incident keek. De stewards besloten namelijk geen onderzoek in te stellen. Hülkenberg stond er neutraal in, hij vond het vooral zonde van zijn race en bestempelde de crash als onnodig.

Video: De gigantische startcrash in Monaco