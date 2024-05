Koning van Monaco

In Italië wordt Charles Leclerc door de sportkrant Gazzetta dello Sport direct uitgeroepen tot ‘koning van Monaco’. Na zeven jaar droogte wint de Scuderia weer eens in het prinsdom. En dat leidt tot uitzinnigheid in Italië. “Een schitterende (en gelukkig ietwat monotone) Ferrari-parade”, zo begint het raceverslag. “Charles Leclerc heeft een van zijn kinderdromen werkelijkheid laten worden door de F1-race te winnen in de smalle straten waar hij is opgegroeid. Dat hij dat deed in een Ferrari, maakte het nog specialer. De laatste zege van Ferrari in Monte Carlo was in 2017 met Sebastian Vettel. De laatste keer dat een Ferrari-rijder vanaf pole won, was Jody Scheckter in 1979. Om even de aard van deze prestatie weer te geven.” In de gebruikelijke rijdersrapporten kreeg Leclerc uiteraard een 10 voor zijn optreden in Monaco.

Echt spannend werd het geen moment, met name door het bandenmanagement vanaf de herstart. En wereldkampioen en WK-leider Verstappen? Die kwam niet verder dan P6. “Leclerc reed zorgvuldig en foutloos om deze kans niet door de vingers te laten glippen. En dat is precies wat Ferrari en McLaren de afgelopen drie races gedaan hebben. In Miami, Imola en Monte Carlo hebben ze twee zeges weggehaald bij het dominante Red Bull. De balans in het kampioenschap verandert er waarschijnlijk niet door, maar het is duidelijk dat Verstappen nu al drie races op rij niet op zijn lauweren kan rusten.”

Monaco had twee prinsen

‘Monaco had twee prinsen dit weekend: eentje als toeschouwer en eentje op het circuit’, zo opent het verslag van de Franse sportkrant L’Equipe na de winst van Leclerc in het prinsdom. “Prins Albert II was zichtbaar emotioneel op het podium. Leclerc verbrak de vloek die hem in Monaco al sinds zijn autosportdebuut achterna leek te zitten.” Door de vroege crash en de daaropvolgende rode vlag kon er op strategisch vlak - in het verleden nog wel eens de achilleshiel van Ferrari in Monaco - weinig misgaan. Alle rijders konden namelijk overstappen op een verse set banden. Voor de top-vier betekende dat de harde compound, waarmee het einde van de race gehaald kon worden. Om het Franse feest compleet te maken, mocht voetbalster Kylian Mbappé de vlag zwaaien, waarna het Ferrari-feest in alle hevigheid losbarstte.

Voor Max Verstappen viel er weinig eer te behalen na zijn lastige weekend. “De Nederlander begon na een slechte kwalificatie als zesde, en finishte de race op dezelfde positie. De leider in het wereldkampioenschap, nu nog slechts 31 punten voor op Leclerc, liet zijn verveling zelfs via de boordradio horen. Na een pitstop voor vers rubber reed hij snel af op George Russell, maar kon er niet voorbij.”

Ferrari jubelt, Verstappen vertwijfelt!

‘Ferrari-Sieg nach Horror-Crash’, zo kopt het Duitse Bild in chocoladeletters. Ook de ondertitel ‘Eerst wow, daarna waardeloos’ zegt veel, al zal winnaar Leclerc daar niet wakker van liggen. “Ferrari jubelt, Verstappen vertwijfelt!”, zo opent het verslag. “De wereldkampioen bijt zijn tanden stuk op de Mercedes van George Russell. Hij kan de Brit op de krappe stadsomloop simpelweg niet inhalen. Uiteindelijk blijft het bij P6.”

De meeste aandacht is er voor de zware klapper in de eerste ronde tussen Sergio Pérez en beide Haas-rijders. “De race begint met een enorme knal. Kevin Magnussen raakt Red Bulls Sergio Pérez, die vervolgens de Haas van Nico Hülkenberg raakt. Gevolg: rode vlag. Beide Amerikaanse wagens en de bruisende snelheidsduivel van de Mexicaan liggen totaal aan puin. Het duurt 39 minuten voordat alle onderdelen opgeruimd zijn en de race herstart kan worden - met de oude startopstelling!” Het vervolg van de race is - mede door de bandenwissels tijdens de rode vlag - niet bijster spectaculair. Vooral op strategisch vlak speelt er veel. De auteur van dienst schrijft: “Een klassieke Monaco-race. Mooie beelden, maar weinig actie. Doordat de teams zich in de pauze richting de herstart van nieuwe banden konden voorzien, konden ze doorrijden. En dat deden ze ook. Enkel Verstappen en Lewis Hamilton haalden vers rubber. En ook dat bracht ze niks.”

Einde aan Monaco-vloek

‘Leclerc maakt einde aan Monaco-vloek’, zo staat er treffend te lezen bij het Britse Sky Sports. Na twee mislukte pogingen om zijn thuisrace vanaf pole-position te winnen, lukte het ditmaal wel. “De 26-jarige wist dat hij wederom een grote kans had op zijn thuiszege toen hij op zaterdag pole pakte met een fenomenale ronde. Zijn start was goed, totdat de rode vlag werd gezwaaid vanwege een incident tussen Pérez en de Haas-coureurs.”

Door de rode vlag konden alle rijders ongestraft hun banden wisselen. De top-vier was vertrokken op de mediums en kon overstappen naar de harde compound, waarmee het einde van de race zonder stop haalbaar was. “De herstart verliep probleemloos. De top-tien bleef in dezelfde volgorde, net zoals in de daaropvolgende 78 ronden door de straten van Monaco. Leclerc reed in eerste instantie langzaam om zijn banden te sparen en het veld bijeen te houden, om te voorkomen dat achtervolger Piastri, of Norris op P4, een undercut konden uitvoeren. Piastri kon in het vervolg van de race echter weinig druk uitoefenen op de Ferrari-coureur, die won met 7,1 seconden voorsprong.”

