De Grand Prix van Monaco lag al enkele bochten na de start stil door een crash tussen Sergio Pérez, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg. De rode vlag werd gezwaaid en alle coureurs moesten zich in de pitstraat opstellen. Die rode vlag bood de teams de kans om banden te wisselen en zodoende aan het bandenreglement te voldoen. Alle coureurs wisselden tijdens die rode vlag van banden en dus werd het voor veel coureurs een eenstopper - zonder überhaupt een echte pitstop te maken. Tot ongenoegen van Fernando Alonso, die als elfde over de streep kwam.

"Ik bedoel, in Monaco is het altijd lastig om op zondag van de show te genieten. Maar als er een rode vlag is, iedereen van banden wisselt en tot het einde gaat... Het enige interessante aan de race in Monaco, is de pitstop die je moet maken", zegt Alonso in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Als je de spanning van die pitstops weghaalt, dan blijft er niks over."

Alonso hoopt dat deze race de discussie omtrent deze bandenregel tijdens de rode vlag aanwakkert. Het is immers niet voor het eerst dat een situatie als deze zich voordoet in de Formule 1. "Wij hadden in ons geval pech. We hadden de snelheid niet en het was een slecht weekend, daar bestaat geen twijfel over. We kunnen onze prestaties niet verbergen, maar we kunnen ook niet verbergen dat we heel veel pech hebben gehad. We begonnen op de harde band om tot het einde door te gaan met een alternatieve strategie. Dan is er een rode vlag en moet je die mediums wel pakken en daar 78 ronden mee rijden. Dat is een kamikazestrategie, maar het was de enige manier om te proberen om punten te scoren."