Tijdens de mediadag noemde Max Verstappen de Grand Prix van Monaco 'de eerste, echte test' voor Red Bull Racing op dit type circuit. Het beloofde een interessante graadmeter te worden na het moeizame raceweekend van vorig jaar in Singapore. Verstappen heeft het nemen van de hobbels, het aanvallen van de kerbstones en de langzame bochten na die betreffende race als zwakke punten aangeduid, waarna er afgelopen winter aan is gewerkt. Na het weekeinde in Monaco laat Verstappen echter weten dat er voor zijn gevoel weinig is veranderd vergeleken met Singapore: "Beide weekenden waren behoorlijk slecht", concludeert hij in de paddock.

Verstappen spreekt van 'fundamenteel probleem' op stratencircuits

"Het is uiteindelijk een heel tegenvallend weekend voor ons geweest, het enige positieve is dat we nu écht weten waar onze zwakke plek ligt." Verstappen heeft eerder al laten noteren dat het probleem niet binnen mum van tijd te verhelpen valt: "Het is een fundamenteel probleem dat niet binnen enkele weken op te lossen is." Het roept de vraag op of het met de doorontwikkeling van de RB20 nog kan of dat er eerder naar de auto van volgend jaar moet worden gekeken. "Nou ja, we moeten eerst begrijpen wat het precies is. Dat weten we momenteel duidelijk nog niet, waardoor we dat eerst moeten uitvinden", luidt zijn antwoord op een vraag van Motorsport.com. De drievoudig wereldkampioen heeft zaterdag laten weten dat de Red Bull-auto net een kart leek en dat het voelde alsof hij zonder ophanging reed. Het rijcomfort ontbreekt op stratencircuits, waardoor Red Bull de kerbs niet kan aanvallen en rondetijd laat liggen. "Ik moet iedere keer om de kerbs heen rijden." Het euvel is duidelijk, maar het antwoord op de vraag hoe het te verhelpen is nog niet.

Waar Verstappen het hoofd met een puntenscore nog redelijk boven water heeft gehouden, kende Sergio Pérez met zijn Q1-exit en DNF een beroerd weekend. Het is exact wat Red Bull niet kan gebruiken in de strijd om het constructeurskampioenschap. Vorig jaar liet Verstappen weten dat hij die titel 'wel alleen kon binnenhalen', maar dit jaar zijn de kaarten met het naderen van McLaren en Ferrari anders geschud. Red Bull heeft idealiter twee competitieve coureurs nodig. "Maar we moeten eerst onze eigen problemen begrijpen. Over al die andere dingen wil ik niet eens nadenken. We hebben nog steeds een goede auto, maar we weten dat die ook beperkingen kent. Het oplossen daarvan is prioriteit nummer één." Van onderschatting van de problemen is overigens geen sprake, benadrukt Verstappen. "We nemen het heel serieus en werken er volop aan, maar soms zijn dingen niet zo makkelijk op te lossen."

'We verdienden het niet om op het podium te staan'

Doordat het niet van vandaag op morgen gaat, weet Verstappen dat er nog meer circuits aankomen waarop Red Bull het lastig kan krijgen. "Eigenlijk op alle circuits die hobbelig zijn of waar je de kerbstones moet aanvallen. De andere stratencircuits zullen daardoor ook lastig worden, al hebben we tegen die tijd hopelijk een iets beter begrip van het probleem. We moeten in ieder geval aan de pure snelheid op dit soort circuits werken, want dit weekend verdienden we het ook gewoon niet om op het podium te staan."

In algemene zin is het beeld dat de concurrentie onder aanvoering van McLaren en Ferrari dit jaar een stuk dichter bij Red Bull zit dan dat vorig jaar het geval was, al vindt Verstappen dat niet zo verrassend. "Nee, ik wist meteen dat het niet weer zo'n jaar als vorig seizoen zou worden, zoiets is vrij uniek. Ik denk op dit moment ook nog niet al te veel aan de stand in het kampioenschap met nog zo veel races te gaan. Sommige circuits passen goed bij ons en andere banen minder. De auto's zitten nu erg dicht bij elkaar en daardoor zal de vorm een beetje op en neer gaan." Zorgen over zijn titelkansen maakt Verstappen zich momenteel nog niet, aangezien hij weet dat in lastigere weekenden punten scoren het devies is. "Voor het kampioenschap gaat het er vooral om dat je constant bent. Dat is het allerbelangrijkste."

