Carlos Sainz en Charles Leclerc hadden met de eerste en derde startpositie een goede kans om allebei op het podium te eindigen, maar uiteindelijk mondde het uit in een ultieme strijd om de laatste podiumplek. De Ferrari-teamgenoten konden het tempo van Max Verstappen niet bijbenen en moesten hun meerdere erkennen in Sergio Perez, waardoor enkel nog de derde plek op het spel stond. Beide coureurs streden ervoor alsof hun leven ervan afhing, wat resulteerde in enkele spannende momenten. Zo verremde Sainz zich regelmatig terwijl Leclerc bijna een crash veroorzaakte na een stevige verremming in bocht 1. Ronde na ronde reden zij op de limiet, maar het was Sainz die de Scuderia op het zwevende podium van Monza mocht vertegenwoordigen.

Of teambaas Frédéric Vasseur nog de drang voelde om in te grijpen om drama te voorkomen? "Ik had de vinger op de knop", grapt Vasseur bij Viaplay. Bij Sky Sports gaat hij wat dieper in op wat er gebeurde in de slotfase. "Het was een beetje een vreemd gevoel, maar ik ben heel erg fan van [het principe] 'laat ze racen'. Het was een geweldig gevoel. Ik heb ze verteld dat ze geen risico moesten nemen. Dat is altijd relatief, maar ik waardeerde die laatste ronden echt en ik hoop dat de fans dat ook deden."

Hoewel Vasseur het dus wel kon waarderen dat de twee het zo fel met elkaar uitvochten om de derde plek, staat Sainz en Leclerc wel een gesprek te wachten. "Zoals je je kunt voorstellen, zullen we het na de race bespreken. Waarschijnlijk niet vanavond, maar morgen zijn ze in de fabriek. Maar voor nu vertelde ik ze dat ze geen risico moesten nemen, maar ik benoemde geen positie."

Niet bezig met kampioenschap

Met de derde plaats heeft Ferrari niet het optimale resultaat behaald. Daarom spreekt Vasseur ook niet van een succes op Monza. "We racen om 1-2 te worden, maar uiteindelijk was het best duidelijk dat het tempo van de Red Bull beter was dan dat van ons. Wij hebben ons best gedaan, de coureurs hebben hun best gedaan en ik ben best tevreden met het resultaat van vandaag."

Dankzij de derde en vierde plaats heeft Ferrari de derde plaats in het constructeurskampioenschap overgenomen van Aston Martin. Het team kijkt tegen een achterstand van 45 punten aan ten opzichte van Mercedes. Vasseur besteedt daar echter weinig aandacht aan. "Ik focus me niet op het kampioenschap. Het is het belangrijkst om beter werk te leveren en alle problemen op te lossen. Ik denk dat we op Zandvoort een goede stap vooruit hebben gezet in het begrijpen daarvan. Ik hoop dat we in Singapore een beter tempo zullen hebben."

Video: Het duel tussen Ferrari-teamgenoten Leclerc en Sainz in de GP van Italië