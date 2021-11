Ferrari werkt snelste pitstop af tijdens GP van Sao Paulo

Red Bull Racing stelde tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad de winst in de Fastest Pitstop Award veilig. Het feit dat de winst in dat klassement binnen is, betekent echter niet dat de pitcrew van het Oostenrijkse team er met de pet naar gooide in Brazilië. De snelste pitstop van Red Bull op Interlagos duurde 2,39 seconden (Max Verstappen, ronde 27) en daarmee was het team uit Milton Keynes goed voor de vierde snelste pitstop van de dag. De pitstop van Sergio Perez in ronde 69 duurde slechts 0,01 seconde langer en was vijfde op de lijst.

De snelste pitstop van de GP van Sao Paulo werd echter geklokt door Ferrari. In ronde 27 had de Italiaanse pitcrew 2,21 seconden nodig om Charles Leclerc van een nieuwe set mediums te voorzien. Daarmee was de Scuderia 0,15 seconde sneller dan Mercedes, dat Lewis Hamilton in zowel ronde 26 als ronde 43 in 2,36 seconden van vier nieuwe banden voorzag.

In het reeds besliste klassement voor de Fastest Pitstop Award gaat Red Bull overigens nog altijd ruim aan kop. Na negentien Grands Prix in 2021 staat de energiedrankjesgigant op 479 punten. Mercedes bezet de tweede plek in het klassement en heeft een achterstand van 201 punten op de koploper. Ferrari klimt naar de derde stek en heeft nu 208 punten.

De snelste pitstops tijdens de GP van Sao Paulo

Team Coureur Tijd (sec) Ronde 1 Ferrari Charles Leclerc 2,21 27 2 Mercedes Lewis Hamilton 2,36 26 3 Mercedes Lewis Hamilton 2,36 43 4 Red Bull Max Verstappen 2,39 27 5 Red Bull Sergio Perez 2,40 69