Ferrari reageert op speculatie over flexi-voorvleugel

Bij de Grand Prix van de Verenigde Staten was er een hoop te doen om de updatepakketten van teams, en of zij niet ergens nog flexibelere voorvleugels hadden meegenomen. Ferrari had daar eerder al vragen over gesteld bij de FIA, omdat de voorvleugels van McLaren en Mercedes extreem leken door te buigen op hoge snelheid. Het bestuursorgaan stelde echter dat deze aan de regels voldoen omdat ze de statische tests doorstaan. Met die opheldering stond de deur dus open voor concurrerende teams om met een vergelijkbaar ontwerp te komen. Ferrari zou een van de teams zijn geweest die in Austin zo'n voorvleugel heeft geïntroduceerd.

Die vermoedens namen alleen maar toe door de prestaties van de SF-24 op het Circuit of the Americas, waar Charles Leclerc en Carlos Sainz een één-twee in de wacht wisten te slepen. Maar performance-engineer Jock Clear noemt het 'discutabel' om het te hebben over hoe de andere teams vorderden met hun eigen ontwerpen. Hij benadrukt bovendien dat de FIA tevreden is met Ferrari's naleving van de regels. "We weten niet wat andere teams doen", zegt Clear. "We weten alleen wat wij met onze auto doen. We interpreteren de regels op de manier waarvan wij denken dat dat de juiste is, en de FIA heeft nooit onze interpretatie van de regels in twijfel getrokken."

"We blijven ons ontwikkelen zo veel en zo snel als we kunnen - binnen de grenzen van de regels. We hebben niets veranderd", voegt Clear toe. "Als we kijken naar wat andere teams doen, kunnen we alleen maar raden wat er echt speelt. We kunnen er geen fysieke tests mee doen. We konden alleen aan onze eigen auto werken en we zijn tevreden met de ontwikkeling sinds Oostenrijk. En sinds de zomerstop hebben we echt grip op de richting die we op moeten, zowel wat betreft de ontwikkeling als de afstelling."

In plaats van aandacht voor voorvleugels, wil Clear de focus juist verleggen naar de afstelling van de auto. Op dat vlak heeft Ferrari volgens hem de grootste stappen gezet. "We hebben wat dingen aan de afstelling veranderd. In Oostenrijk zaten we er naast, terwijl dat grappig genoeg een erg vergelijkbaar circuit is als Austin", verklaart de coureurscoach van Charles Leclerc. "Dat is niet helemaal waar, maar de aspecten van Austin die voor ons werkten, waren het resultaat van wat we in Oostenrijk niet aan de praat kregen. Het pakket was zeer vergelijkbaar. Natuurlijk hebben we in Singapore updates meegenomen en hadden we in Italië updates. Ik denk dat Austin het bewijs is dat het pakket [werkt]. Maar wat we in Austin vooral goed hebben gedaan, is de fouten corrigeren die we in Oostenrijk hebben gemaakt op het gebied van de afstelling."