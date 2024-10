Opvallende gridstraf voor Ferrari-reservecoureur Shwartzman

Het is opmerkelijk te noemen, aangezien Robert Shwartzman als reservecoureur van Ferrari normaliter voorlopig geen Formule 1-race zal rijden. De in Israël geboren Rus kreeg via Ferrari de kans om bij Sauber in te stappen tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Mexico. Op het Autódromo Hermanos Rodríguez had Shwartzman goed beeld van het incident tussen Ferrari-reserve Oliver Bearman - die in de auto van Charles Leclerc reed - en Alexander Albon. Terwijl dat incident zich voltrok, reed Shwartzman voorbij aan RB F1-coureur Yuki Tsunoda. Dat gebeurde dus in een deel waar de dubbele gele vlag werd gezwaaid. Aangezien het hier dus om een veiligheidskwestie ging, besloten de stewards om hem een gridstraf van vijf plaatsen uit de delen 'voor de volgende race waaraan hij deelneemt'.

"Na het incident in bocht 9 passeerde Shwartzman een gele vlag, waarna de dubbele gele vlag gezwaaid werd toen hij Tsunoda op snelheid in die zone inhaalde", leggen de stewards in een FIA-document uit. "Dit is een gebruikelijke straf voor het negeren van de dubbele gele vlag. Hoewel de stewards weten dat de coureur niet aan de start zal verschijnen, hebben zij de consistente straf uitgedeeld."

Shwartzman nam tijdens de eerste vrije training het stuur over van Sauber-coureur Zhou Guanyu. Hij reed in totaal achttien ronden en kwam daarin tot de negentiende tijd, waarmee hij alleen Bearman achter zich wist te houden. Vaste coureur Valtteri Bottas deed het een stuk beter: de Fin stond er goed bij in de openingstraining en noteerde de achtste tijd.

Video: Het incident tussen Albon en Bearman, waarna Shwartzman onder geel inhaalt